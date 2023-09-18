Sahra Işık, Gizem Memiç ve Yasin Obuz, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu - Son Dakika

Sahra Işık, Gizem Memiç ve Yasin Obuz, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu

Sahra Işık, Gizem Memiç ve Yasin Obuz, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu
Son Güncelleme: 18.09.2023 11:41

Survivor 2024 All Star kadrosuna Yasin Obuz, Sahra Işık ve Gizem Memiç de dahil oldu. Yarışmacıların isimlerini açıklayan Acun Ilıcalı, 3 isme de başarılar diledi.

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit, Nefise Karatay, Doğukan Manço ile Seda Ocak'ın ardından Yasin Obuz, Sahra Işık ve Gizem Memiç de kadroya dahil oldu.

"3 ÖNEMLİ İSİM ALL STAR'DA"

Instagram hesabından her gün bir ismi açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de 3 ismi birden açıkladı. Yasin Obuz, Sahra Işık ve Gizem Memiç All Star kadrosunda yer aldığını belirten Acun Ilıcalı, "Survivor'ın 3 önemli ismi Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. 3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum" dedi.

MasterChef yarışmasında uzun süre mücadele eden Yasin Obuz 2019 ve 2022 senesinde Survivor'da yarışmıştı. İddialı yarışmacılardan Sahra Işık da 2014 ve 2018 senesinde yarışmıştı. Gizem Memiç ise 2016 ve 2022 de yarışmıştı.

Sahra Işık, Gizem Memiç ve Yasin Obuz, Survivor All Star kadrosunda

Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahra Işık, Gizem Memiç ve Yasin Obuz, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahra Işık, Gizem Memiç ve Yasin Obuz, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu - Son Dakika
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