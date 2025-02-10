Şakir Paşa Ailesi dizisinin son bölümünde Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu. İzleyiciyi hayrete düşüren sahne, sosyal medyada tepki çekti.
Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisi 9 Şubat akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi.
Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte olduktan sonra pişman olarak "Böyle bir şey hiç yaşanmadı" dedi.
O anlar sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Ben sadece öpüştüler sandım", "Rezillik", "Kimse anlamıyor mu?" gibi yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Magazin › Şakir Paşa Ailesi'nde tepki çeken sahne! Şakir Paşa, geliniyle birlikte oldu - Son Dakika
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