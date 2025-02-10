Şakir Paşa Ailesi'nde tepki çeken sahne! Şakir Paşa, geliniyle birlikte oldu - Son Dakika
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Şakir Paşa Ailesi'nde tepki çeken sahne! Şakir Paşa, geliniyle birlikte oldu

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Şakir Paşa Ailesi dizisinin son bölümünde, Şakir Paşa'nın gelini Aniesi ile birlikte olduğu sahne büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları olayı 'rezillik' olarak nitelendirdi ve durumun anlaşılmamasını eleştirdi. Şakir Paşa, yaşananların ardından 'Böyle bir şey hiç yaşanmadı' ifadesini kullandı.

10.02.2025 11:44
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Şakir Paşa Ailesi dizisinin son bölümünde Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu. İzleyiciyi hayrete düşüren sahne, sosyal medyada tepki çekti.

Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisi 9 Şubat akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi.

GELİNİYLE BİRLİKTE OLDU

Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte olduktan sonra pişman olarak "Böyle bir şey hiç yaşanmadı" dedi.

Şakir Paşa Ailesi'nde tepki çeken sahne! Şakir Paşa, geliniyle birlikte oldu

O anlar sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Ben sadece öpüştüler sandım", "Rezillik", "Kimse anlamıyor mu?" gibi yorumlarda bulundu.

Şakir Paşa Ailesi\'nde tepki çeken sahne! Şakir Paşa, geliniyle birlikte oldu

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Son Dakika Magazin Şakir Paşa Ailesi'nde tepki çeken sahne! Şakir Paşa, geliniyle birlikte oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    rtük uyuyor sessiz olun 7 0 Yanıtla
  • Bahri Gün:
    Bu yıl, aile yılı ya... 4 0 Yanıtla
  • utkum1453:
    yeşil çam filmlerinde başladılar aşılamaya karşı çıkmak itiraz etmek için artık çok geç, çünkü filimde değil haberde duyuyoruz zaten artık bu gibi olayları 0 0 Yanıtla
  • sondakika.2709:
    adam gerçekte yapmış. neden gerçeği yansıtması canınızı mı acıttı?? 0 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    klasik ferhat eser ailesi. 0 0 Yanıtla
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