"Samsak Döveci" şarkısıyla zirve yapan Elif Buse Doğan şarkılarını sahnede çocuklarla söyledi - Son Dakika
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"Samsak Döveci" şarkısıyla zirve yapan Elif Buse Doğan şarkılarını sahnede çocuklarla söyledi

30.06.2022 12:48
"Samsak Döveci" şarkısıyla zirve yapan Elif Buse Doğan şarkılarını sahnede çocuklarla söyledi

2022 yılına "Samsak Döveci" şarkısıyla damga vuran Elif Buse Doğan, Erzincan'da sahneye çıkardığı onlarca çocukla müzik ziyafeti sundu.

2022 yılına "Samsak Döveci" şarkısıyla damga vuran Elif Buse Doğan, Erzincan'da sahneye çıkardığı onlarca çocukla müzik ziyafeti sundu.

Erzincan'da ErzinCANFest 2022 etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde Elif Buse Doğan hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran 'Samsak Döveci' şarkısını minik çocuklarla birlikte seslendiren sanatçı, izleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere vatandaşların yanı sıra kent protokolü ve eşleri de yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı, sosyal medyada büyük yankı uyandıran 'Samsak Döveci' şarkısını minik çocuklarla birlikte söyledi. Sahneye çıkan down sendromlu Çiğdem İncegöl ise söylediği şarkılarla katılımcılardan alkış topladı. Sanatçı Elif Buse Doğan ile birlikte düet yapan down sendromlu çocuk Müslüm Gürses'in "Hangimiz Sevmedik" isimli şarkısını ve Kibariye'nin "Annem" isimli şarkısını seslendirirken annesi ve vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Konser, Erzincan yöresine ait halaylar ile son buldu. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Samsak Döveci' şarkısıyla zirve yapan Elif Buse Doğan şarkılarını sahnede çocuklarla söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Samsak Döveci" şarkısıyla zirve yapan Elif Buse Doğan şarkılarını sahnede çocuklarla söyledi - Son Dakika
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