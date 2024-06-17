Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Bengü'nün unutulmaz konseri

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Samsun Kültür Yolu Festivali'nde son konseri Bengü ile yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sahne Türk pop müziğinin sevilen ismi Bengü'nün oldu. Bengü'nün şarkılarına on binlerce Samsunlu eşlik etti.

Festival, Bengü'nün unutulmaz performansıyla sona erdi. Festival kapsamında, sevilen sanatçı Bengü, Batı Park Sahne'de hayranlarıyla buluştu. Şıklığıyla da göz kamaştıran Bengü en sevilen şarkılarını on binlerce Samsunluyla hep bir ağızdan söyledi. - SAMSUN