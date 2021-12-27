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Sanatçı Ahmet Özhan, Arif Hür'e konuştu! Eleştirilere cevap verdi - Son Dakika

Sanatçı Ahmet Özhan, Arif Hür'e konuştu! Eleştirilere cevap verdi

27.12.2021 15:11
Sanatçı Ahmet Özhan, Arif Hür'e konuştu! Eleştirilere cevap verdi

Usta sanatçı Ahmet Özhan, "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz" demişti. Bu sözleri sonrası sosyal medyada gündem olan sanatçı Ahmet Özhan, gazeteci Arif Hür'e konuştu. Eleştirilere yanıt veren Özhan'ın açıklamaları dikkat çekti. İşte detaylar...

Tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Özhan, "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız" dedi.

"YUMUŞAK HUYLU BİR ADAMIMDIR"

Vatanına ve milletine bağlı bir kişi olduğunu da vurgulayan ünlü sanatçı, "Yumuşak huylu bir adamımdır. Ama biri dinime, milletime, devletime laf söylerse ağzını yırtarım. Varsın bu yolda öleyim, umurumda değil. Hiçbir zaman kendi çıkarlarım uğruna helvaya halva demedim." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özhan'ın bu sözleri kimi çevreleri rahatsız etti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sosyal medyanın gündemine oturan usta sanatçı Ahmet Özhan, sessizliğini gazeteci Arif Hür'e bozdu.

"TAŞLANMAK ŞEREFTİR"

Gazeteci Arif Hür'e konuşan sanatçı Ahmet Özhan, "Kimi çevrelerin benim hakkımda karalama kampanyası yürütmesi inanın hiç mühim değil. Rasülullah efendimizi Taif'te Hakkı tebliğ ettiği için taşladılar. Efendimizin taşlandığı bu dünyada Hakk ve Hakikate verilmiş omuz sebebi ile taşlanmak şereftir. Herkese nasip olmaz..." diyerek eleştirilere yanıt verdi.

HAYATI KİTAP OLDU

Usta sanatçı Ahmet Özhan'ın hayatı kitap oldu. Genç yaşta şöhrete kavuşan, asıl adı Ahmet Şükrü Katıöz olan sanatçı, "Ahmet Özhan'a dönüşmesinin hikayesini gazeteci Ahmet Tezcan'a anlattı.

AHMET ÖZHAN KİMDİR?

26 Ağustos 1950 Şanlıurfa doğumlu olan Ahmet Özhan Türk oyuncu, şarkıcı ve devlet sanatçısıdır.

1960 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitim alan Ahmet Özhan, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitimini sürdürürken, bir yandan da sahne ve plak çalışmaları yaptı.

İlk profesyonel sahne deneyimi 1968 yılında Bebek Belediye Gazinosunda yapmıştır. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk Müziği yorumcusu olarak tanınmıştır.

1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda yer almış ve o tarihten beri bu topluluğun genel sanat yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve çeşitli ülkelerde katıldığı festivallerde çok sayıda konser veren Özhan, 1998 yılında "devlet sanatçısı" ünvanı aldı.

Ahmet Özhan, Hatice Özhan ile olan evliliğinden Özgül ve Özcan isimlerinde iki çocuk babasıdır. 2013 yılında ise Filiz Akbulut'la evlenmiştir.

Sanatçı Ahmet Özhan, Arif Hür'e konuştu! Eleştirilere cevap verdi
Sanatçı Ahmet Özhan, Arif Hür'e konuştu! Eleştirilere cevap verdi
Sanatçı Ahmet Özhan, Arif Hür'e konuştu! Eleştirilere cevap verdi
Sanatçı Ahmet Özhan, Arif Hür'e konuştu! Eleştirilere cevap verdi
Sanatçı Ahmet Özhan, Arif Hür'e konuştu! Eleştirilere cevap verdi
Sanatçı Ahmet Özhan, Arif Hür'e konuştu! Eleştirilere cevap verdi

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Ahmet Özhan, İstanbul, Kitap, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sanatçı Ahmet Özhan, Arif Hür'e konuştu! Eleştirilere cevap verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sanatçı Ahmet Özhan, Arif Hür'e konuştu! Eleştirilere cevap verdi - Son Dakika
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