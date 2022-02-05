Sanatçı Hüsnü Şenlendirici'nin Adı Parka Verildi

Belediye Başkanı Hakan Koştu, " Bergama'mızın sesi soluğu olan gönüllü tanıtım elçimiz hemşehrimiz Hüsnü Şenlendirici'ye şehrimizin vefasının nişanesi olarak bu kararı almış bulunuyoruz" dedi. Bergama Kültür Merkezi Salonu'nda Belediye Başkanı Hakan Koştu başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, Ocak ayı tutanaklarının okunarak onaylanması ile başladı. Daha sonra belediye başkanlığı, birimler ve komisyonlardan gelen konular görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan Sanatçı Hüsnü Şenlendirici'nin adının Maltepe Mahallesi Harmanyeri mevkinde bulunan ve yeniden düzenlenen parka verilmesi maddesi görüşülerek, oy birliği ile karara bağlandı.

Sanatçı Hüsnü Şenlendirici'nin adının yeniden düzenlenen parka verilmesinin Bergama'nın Hüsnü Şenlendirici'ye vefasının bir nişanesi olduğunu söyleyen Başkan Koştu, "Bergama'mızı her ortamda ve katıldığı her programda tanıtan, Bergama adını dilinden hiç düşürmeyen hemşehrimiz Dünyaca ünlü Klarnet Virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin adının yeniden düzenlediğimiz parka verilmesi, gönüllü tanıtım elçimiz, kardeşimiz Hüsnü Şenlendirici ve ailesi için hayırlı olsun" dedi.

Hüsnü Şenlendirici kimdir?

Şenlendirici, 12 Temmuz 1976 tarihinde İzmir Bergama'da doğdu. 5 yaşında klarnet çalmaya başladı. Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğuna çıktı. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girse de 4 yıl sonra okuldan ayrıldı. Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz'in o yıllardaki "Magnetic Band" grubu ile çalmaya başlayan Şenlendirici, grupla birlikte yüzlerce festivalde Türkiyeyi temsil etti. O sırada, "Embrio" grubunun albüm kaydında çaldı ve birlikte turneye çıktılar. Aynı zamanda, babası Ergun Şenlendirici'nin 6 kişilik grubu Laço ile yurt dışında birçok önemli festivallere de katılan Şenlendirici, profesyonel müzik yaşamına böyle devam eder. Birçok isimle birlikte çalıştı. Bunlar arasında; Özdemir Erdoğan, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Kibariye, Fatih Kısaparmak, Zara, Kubat, Kayahan, Seda Sayan, Emel Sayın, Adnan Şenses, Zerrin Özer, Cengiz Kurtoğlu, Candan Erçetin, Fatih Erkoç, Serdar Ortaç, Athena, İzel, Ayna, Hande Yener, Hasan Cihat Örter, İlhan Erşahin, Mercan Dede gibi isimler bulunuyor. 1996 yılında New York'lu Acid Jazz, funk topluluğu Brooklyn Funk Essentials ile ortak bir albüm ve konser yapmak için Türk Müziğine özgü enstrümanlardan oluşan 13 kişilik bugünün Laço Tayfa'sını kurdu. 2000 yılında ise ilk solo albümünü "Bergama Gaydası"nı Doublemoon etiketiyle çıkardı. Ardından yurt içi ve yurt dışı konserleri başladı. Şenlendirici, ayrıca Türk Müziğini yurt dışında tanıtmak ve daha geniş kitlelere sevdirmek amacıyla beş kişilik 'Hüsnü Şenlendirici ve Saz Arkadaşları' adıyla bir grup daha kurdu.

Başarılı klarnet ustası, Nazire Şenlendirici ile evlilik gerçekleştirmişti. Sanatçının iki çocuğu bulunuyor.