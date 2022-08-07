İzzet Yıldızhan 8 Kilo Verdi! Diyet Listesini Açıkladı

Sahneye çıkmasıyla birlikte para ve dolar yağmuruna tutulan İzzet Yıldızhan, üzerinde işleme olan beyaz ve siyah iki farklı ceket giydi.

Çiftin, Baltalimanı Portex'de gerçekleşen düğüne Selahattin Altındağ, Orhan Aykaç, Temel Eken, Gürkan Ayaydın, Mehmet Kocaoğlu, Veysel Tüysüz ve Zeynel Mızraklı gibi iş insanları katıldı.

Ara ara konuklarla birlikte halay çeken İzzet Yıldızhan, sahne bitiminde kuliste bornozuyla gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İki ayda 8 kilo verdiğini söyleyen Yıldızhan, "İki ayda tam 8 kilo verdim. Sabahları 2 adet yumurta ve akşamları ise sadece balık ızgara yiyerek verdim" diye konuşarak kilo verme formülünü açıkladı.

Parmağındaki pırlanta taşlarıyla işlenmiş yüzüğü ile dikkat çeken sanatçı, "Çok anlamlı bir yüzük. Üzerinden 10 tane pırlanta taşı var. Ortadaki benim, diğer 9 taş da çocuklarımı temsil ediyor" dedi.

İş adamı Ali Cevat Görür, oğlunun düğününde İzzet Yıldızhan'ın başına para ve dolar attı.