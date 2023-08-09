Sandıklı Belediye Başkanı, şarkıcı Gökçe'nin ilçeye girmesini yasakladı - Son Dakika
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Sandıklı Belediye Başkanı, şarkıcı Gökçe'nin ilçeye girmesini yasakladı

09.08.2023 13:17

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 'Sandıklı Termal Turizm Festivali' kapsamında düzenlenen konserde sahne alacak olan ünlü şarkıcı Gökçe'nin konserini iptal etti. Gökçe'nin Onur Haftası'na destek verdiği bir mesajı gerekçe gösteren Çöl, şarkıcının ilçeye girişini de yasakladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 'Sandıklı Termal Turizm Festivali' kapsamında ünlü şarkıcı Gökçe'nin 11 Ağustos'ta sahne alacağı konserin iptal edildiğini duyurdu. Çöl, konsere iptaline gerekçe olarak Gökçe'nin Onur Haftası'na destek verdiği "İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love" mesajını gösterdi.

"İLÇEMİZ SINIRLARINDAN GİREMEZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çöl, "Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine; 11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir. Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim" ifadelerine yer verdi.

İşte Başkan Çöl'ün o paylaşımı;

Belediye başkanı, şarkıcı Gökçe'nin ilçeye girişini yasakladı
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Afyon Sandıklı Belediye Başkanı, Gökçe'nin konserini LGBT desteği nedeniyle iptal etti Afyon Sandıklı Belediye Başkanı, Gökçe'nin konserini LGBT desteği nedeniyle iptal etti

Sandıklı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sandıklı Belediye Başkanı, şarkıcı Gökçe'nin ilçeye girmesini yasakladı - Son Dakika


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