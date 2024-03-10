Şanlıurfalı Kadınlar Özel Gecede Eğlendi

Şanlıurfalı kadınlar, kendileri için düzenlenen özel gecede sanatçılar eşliğinde eğlendi.
Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadınlar Matinesi düzenlendi. Bir otelde düzenlenen programda sanatçılar Alex Şahin ve Beyto Asil sahne aldı. Sanatçılara eşlik eden kadınlar, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.
Gece ile ilgili konuşma yapan sanatçı Alex Şahin, çok coşkulu ve şık bayanlar gördüğünü, kendini Avrupa'da hissettiğini belirtti. İstanbul'daki kadınlara bir gönderme yapan Şahin, eşofmanla sanatçı dinlemeye gitmemelerini istedi.
Yıllarca Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne alan sanatçı Beyto Asil ise ilk defa Şanlıurfa'ya geldiğini ve sanatçılara çok büyük alaka gösterildiğini belirtti. Sahneye çıktığı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Asil, tüm kadınların özel olduğunu dile getirdi. - ŞANLIURFA
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Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan hakaret içeren bir yorum nedeniyle Ayşe K. isimli takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, yorumun onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini belirterek Ayşe K.'nın cezalandırılmasını istedi. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı.
Yeşilçam'ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatının ardından eski eşi Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak onunla olan anılarını ve saygısını dile getirdi. Suna Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu'nun soyadını taşımaktan onur duyduğunu belirtti ve onun kalbinde daima yaşayacağını ifade etti.
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat annesinin hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. Polat, "Sayın Ali Yerlikaya, lütfen sesimizi duyun. Ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz. Benden bütün ailemi aldınız, kardeşim ve benim psikolojimiz bozuldu. Suçları olmadığı halde neden hâlâ içerideler. Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu. Dayanamıyorum artık" dedi.
Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi. Çiftin mutlu günlerinde Nikah şahidi olarak Çağla Şikel ve ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli yer aldı.
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen matine ilçede yaşayan kadınları bir araya getirdi.
Türk Sinema tarihinde önemli rollerde yer alan usta isim Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da hayatını kaybetti. Yıldızoğlu'nun cenazesinin Pazartesi günü Levent'te kılınacak namazın ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar, Halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, babasının yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti. Cenaze, pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak ve Kayhan Yıldızoğlu'nun isteği üzerine annesinin yanına Feriköy'de defnedilecek.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV YouTube kanalında yaptığı bir röportajda Ankara'daki pavyonlar hakkında konuştu. Ortaylı, pavyonların iç yakıcı yerler olduğunu belirtirken, Ankara'nın kendi zenginlerinin bu mekanlarda para harcadığını ifade etti. Ayrıca, Ankara'da kapalı olan bazı güzel mekanların olduğunu da sözlerine ekledi.
90 yaşındaki oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'daki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Yıldızoğlu'nun cenaze töreni 11 Mart'ta düzenlenecek.
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