İstanbul'da illegal eğlence! Kenan Doğulu'nun konserine polis baskın yaptı - Son Dakika
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İstanbul'da illegal eğlence! Kenan Doğulu'nun konserine polis baskın yaptı

07.08.2022 00:29

Sarıyer'de konser veren Kenan Doğulu'yu şaşkına uğratan bir olay yaşandı. İzleyiciler şarkılar eşliğinde eğlenirken konser polislerin gelmesiyle yarıda kesildi. Organizatörlerin umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan etkinliği düzenlediği için polisin MESAM'ın vekili avukat ile söz konusu baskını düzenlediği öğrenildi.

Türk pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, Sarıyer'de alışveriş merkezinde hayranlarının karşısına çıktı. Kenan Doğulu'nun konserinde ise ilginç bir de gelişme yaşandı.

POLİSTEN TELİF BASKINI

MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya, polis eşliğinde konser alanına geldi. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmaksızın canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile organizatörlere baskın yaptı. MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit yaptı.

Kenan Doğulu konserinde polisten organizatörlere telif baskını

"ASIL MUHATABIMIZ ORGANİZATÖRLER"

Avukat Umay Neva Kaya, "Burada mahkeme kararı ile tespit gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Bu gerçekleştireceğimiz etkinliğin sanatçı ve müzisyenlerle hiçbir ilgisi yoktur. Bizim burada asıl muhatabımız bu organizasyonu gerçekleştiren organizasyon şirketidir" dedi.

Kenan Doğulu konserinde polisten organizatörlere telif baskını

KONSER KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Tespitler yapıldıktan sonra polis konser alanından ayrıldı. Kenan Doğulu sahneye çıkarak şarkılarını söyledi

Kenan Doğulu konserinde polisten organizatörlere telif baskını
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Kaynak: DHA

Kenan Doğulu, Sarıyer, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstanbul'da illegal eğlence! Kenan Doğulu'nun konserine polis baskın yaptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da illegal eğlence! Kenan Doğulu'nun konserine polis baskın yaptı - Son Dakika
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