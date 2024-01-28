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Alişan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Alişan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

TRT1'de program yapan Alişan, Eskişehir'deki konserine gitmek üzere yola çıktığı sırada şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Acil apandisit ameliyatı olması gereken şarkıcının konseri iptal oldu.

Alişan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
28.01.2024 - 15:18,  Güncelleme: 15:22
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Hafta içi her gün TRT1 ekranlarında program yapan Alişan, konserlerine de hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir'deki konseri için yola çıkan Alişan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

"ACİL AMELİYAT DENMESE GELECEKTİM"

Instagram hesabından yaşadığı talihsiz olayı anlatan Alişan, "Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. ilaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Alişan, apandisit nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı Alişan, apandisit nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı Alişan, apandisit nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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Sivrihisar, Eskişehir, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alişan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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