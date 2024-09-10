Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti

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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sevilen şarkıcı Çağla oldu. Başarılı şarkıcı, Metin Korkmaz ile 10 yıl süren evliliğinin neden bittiğini de tüm samimiyetiyle anlattı.

"EŞİMLE SAHNE ALDIĞIM MEKANDA KAVGA ÇIKARIP BANA FISTIK ATMASIYLA TANIŞTIK"

"Metin Korkmaz'la 20 yaşında evlenmişsin, nasıl tanıştınız?" sorusu üzerine konuşan Çağla, "Etiler'de bir yerde sahne alıyordum. O da benden bir şarkı istedi. Ben şarkıyı bilmediğim için söyleyemeyince sinirlenip mekanda kavga çıkardı. Bunların hepsi benim dikkatimi çekmiştim bunu da yıllar sonra öğrendim. Sahneye fındık-fıstık atmaya başlayınca ben çok sinirlendim ve mikrofonu atıp sahneyi terk ettim. Kulise masadaki arkadaşı gelip özür diledi. Ben sahneye çıkınca Metin de terk etti gitti. Ben de öyle sahneye çıktığımla kaldım. Sonra beni sünnet düğüne çağırdı. Meğer Metin'in yeğeniymiş. Benden özür diledi. Sünnet düğünün gecesi evime şoförüyle yüzük yolladı. Tabi ki de kabul etmedim. Sonra bana 'Prenses gel kahvaltı yapalım', "Prenses gel yemek yiyelim' diye diye beni kandırdı. Prensesliğim kısa sürdü. 1 sene flört ettik 20 yaşında evlendim ve hemen oğlum dünyaya geldi. Gelinlik giydim ama eşim düğün istemedi. İçimde ukte kaldı."

"EŞİM, OĞLUMLA BENİ ADANA DEMİRSPOR İÇİN TERK ETTİ"

Evliliğimiz 10 sene sürdü. Evliliğimizde çok ayrılıp barıştık. Oğlum doğduktan 6 ay sonra eşim cezaevine girdi. Suçsuzdu, sadece görüştüğü insanlardan başı yandı. 1,5 sene cezaevinde kaldı, oğlumun ilk doğum gününü cezaevinde kutladı. Aile olmak, çocuğumu babası ile birlikte büyütmek için çok uğraştım. Cezaevini ve parasızlığı beraber atlattık ama ne zaman Adana Demirspor'a başladı onu atlatamadık. Kendini ve hayatını takıma adadı, bizi değil orayı tercih etti. Şu an orada değil istifa etti. Çocuğumun babası olduğu için sürekli konuşuyoruz. Hiçbir zaman düşman olmadık. Bizi ayırmak için uğraşanlar da oldu. Adana Demirspor için terkedildim."