Şarkıcı Çelik Siyasete Atıldı! Yeni Partisi Şoke Etti! - Son Dakika

90'lı yıllara Hercai, Ateşteyim, Dilberim, Cici Kız ve Meyhaneci gibi şarkılarla damgasını vuran Çelik Erişçi, siyasete atıldı.

HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Şarkıcı Çelik, Ümit Özdağ tarafından kurulan Zafer Partisi'ne katıldı. Haberi partinin Kayseri İl Teşkilatı sosyal medya hesabından duyurdu.

PARTİDE AKTİF GÖREV ALACAK MI?

Partiden yapılan açıklamada "E tabi devir değişti ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik Erişçi artık Zafer Partisi'nde" denildi.

Çelik'e partide bir görev verilip verilmeyeceği ise bilinmiyor.

ÇELİK KİMDİR?

Tam adı Çelik Erişçi olan ünlü şarkıcı 5 Mayıs 1966 yılında İstanbul'da doğdu. Başarılı bir öğrenim hayatının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne başladı ve buradaki öğrenimini tamamladı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda müzik ile tanıştı.

ÇELİK'İN MÜZİK KARİYERİ

1991 Yılında Çelik, Ercan Saatçi ve İzel Çeliköz biraraya gelerek "İzel, Çelik, Ercan" adını verdikleri grupla "Özledim" isimli bir albüme imza attılar. Daha sonra Çelik, kariyerine tek başına devam etmeye karar verdi. Gruptan ayrılmasıyla beraber solo albümünün çalışmalarına başladı. 1994 Yılına gelindiğinde Çelik, "Ateşteyim" isimli ilk albümünü çıkardı. Müzikseverler tarafından büyük ilgi gören albümde 11 şarkı yer aldı ve başta "Ateşteyim", "Güle Güle", "Meyhaneci" olmak üzere birçok parçası hit haline geldi.

Sanatçı, kısa bir ara verdikten sonra 1995'te ikinci albümü "Benimle Kal" ile başarısını devam ettirdi. Bir önceki albümünde olduğu gibi "Benimle Kal"daki tüm şarkıların da söz ve müziğini yazan ve düzenlemeler yapan kendisiydi. Daha sonra bir "klasik" haline gelen "Hercai" adlı şarkısı, 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Beste' ödülünü Çelik'e kazandırdı. "Sevemem" adlı parçasıyla Makedonya'da ödül aldı. Erişçi, bu albümde yer verdiği "Atam" adlı şarkısıyla başlayarak Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf ettiği şarkılar bir gelenek halini aldı.

ÇELİK ERİŞÇİ'NİN ÖZEL HAYATI

Çelik Erişçi, 2002 yılında evlendiği Buket Saygı ile 2005 yılında yollarını ayırdı. Eski manken Buket Saygı ile Çelik Erişçi'nin Atilla Ata adında bir erkek çocuğu var.