Şarkıcı Ege, depremin ardından yaşadığı travmaları bir bir anlattı: Üzüntüden sesim kısıldı, tedaviye başladık - Son Dakika
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Şarkıcı Ege, depremin ardından yaşadığı travmaları bir bir anlattı: Üzüntüden sesim kısıldı, tedaviye başladık

24.05.2023 15:23

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden şarkıcı Ege, üzüntüden sesini kaybettiğini dile getirdi. Bir süredir sesi için tedavi gördüğünü belirten şarkıcı, "Depremle beraber bir travma oluştu ve uzun bir süre sesim çıkmadı. İki ay bekledim ama açılmayınca şimdi ses terapisine başladım" ifadelerini kullandı.

Güçlü sesi ve yorumuyla yıllara damga vuran başarılı şarkıcı Ege, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Doktor randevusu olduğu için soruları ayaküstü cevaplayan Ege, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerin kendisinde travma oluşturduğunu anlattı.

"DEPREM AĞIR TRAVMA OLDU, SESİM 2 AY ÇIKMADI"

Depremde yakın dostlarını kaybettiğini ve üzüntüden dolayı sesinin kısıldığını, bel ve boyun fıtığı olduğunu söyleyen Ege, "Depremle beraber bir travma oluştu ve uzun bir süre sesim çıkmadı. İki ay bekledim ama açılmayınca şimdi ses terapisine başladım. Ajda Pekkan'ın da ses koçu olan bir doktorumuz var, ona geliyorum. Beş altı ders aldık, ilk konserimizi verdik geçenlerde, işe yaramış. Psikolojik sebeple üzüntüden oldu. Ülke olarak üzüntü dolu günlerden geçtik. Zaten o dönem konserlerimi de iptal etmiştim içimden söylemek gelmiyordu. Üzüntüden fazla kasmışım kendimi; bel ve boyun fıtığım ve ayrıca omuzlarda yırtık oldu. Ağır travma oldu benim için. Allah bir daha ülkemize göstermesin inşallah. Ben de depremde yakın dostlarımı kaybettim" dedi.

Kaynak: Snob Magazin
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Kahramanmaraş, Nişantaşı, Ege, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Ege, depremin ardından yaşadığı travmaları bir bir anlattı: Üzüntüden sesim kısıldı, tedaviye başladık - Son Dakika


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