Şarkıcı Gediz, otel mutfağında yaşadığı tacizi anlattı: Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu şarkıcı Gediz oldu. Şarkıcılık yapmadan önce bir otelin mutfağında çalışan Gediz, yaşadıklarından ve değişimi ailesine nasıl söylediğinden bahsetti.

"MUTFAĞIN SOĞUK ODASINA GİRİNCE ARKADAM 3-5 ŞEF DAHA GİRERDİ"

Gediz, Kalaycıoğlu'nun "Çocukken yaşadığın bir taciz olayı oldu mu?" sorusuna "Gastronomi ile ilgilenen ve okulunu okuyan bir insandım. Büyük otel mutfaklarında büyük soğuk odalar vardır. Ben girerdim arkamdan 3-5 şef daha girerdi. Böyle sıkıntılar yaşadım. Tacize uğradım. O zamanlar daha cinsiyet değiştirme operasyonları geçirmemiştim. Sadece eşcinsel olarak otelde staj gören biriydim. Fiziksel bir taciz yaşamadım ama sözlü tacizi çok yaşadım. 'Pek bir kibarsın. Kılın, tüyün yok çok bebeksisin. Çok güzelsin' derlerdi hep" cevabını verdi.

"HİSSETTİĞİM DEĞİŞİKLİĞİ İLK ANNEME SÖYLEDİM"

Kendisindeki değişikliği ilk annesine itiraf ettiğini söyleyen Gediz, sözlerine şöyle devam etti: "Annemle dedikodu yaptığımız esnada söyledim. Şaşırdı ama neyin ne olduğunu biliyordu. Babam çok sessiz bir adamdır. Babama bak ne şanlısın sana iki türlüsünü de yaşattım diye espri yaparım. Babam da ilk duyduğunda bir sendeledi. Yanlış bir bedende yanlış bir ruh taşıyordum."