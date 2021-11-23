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Şarkıcı Gediz, otel mutfağında yaşadığı tacizi anlattı: Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi - Son Dakika

Şarkıcı Gediz, otel mutfağında yaşadığı tacizi anlattı: Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi

23.11.2021 13:45

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan sanatçı trans birey Gediz, daha cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmeden çalıştığı otelde yaşadığı tacizi anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu şarkıcı Gediz oldu. Şarkıcılık yapmadan önce bir otelin mutfağında çalışan Gediz, yaşadıklarından ve değişimi ailesine nasıl söylediğinden bahsetti.

"MUTFAĞIN SOĞUK ODASINA GİRİNCE ARKADAM 3-5 ŞEF DAHA GİRERDİ"

Gediz, Kalaycıoğlu'nun "Çocukken yaşadığın bir taciz olayı oldu mu?" sorusuna "Gastronomi ile ilgilenen ve okulunu okuyan bir insandım. Büyük otel mutfaklarında büyük soğuk odalar vardır. Ben girerdim arkamdan 3-5 şef daha girerdi. Böyle sıkıntılar yaşadım. Tacize uğradım. O zamanlar daha cinsiyet değiştirme operasyonları geçirmemiştim. Sadece eşcinsel olarak otelde staj gören biriydim. Fiziksel bir taciz yaşamadım ama sözlü tacizi çok yaşadım. 'Pek bir kibarsın. Kılın, tüyün yok çok bebeksisin. Çok güzelsin' derlerdi hep" cevabını verdi.

"HİSSETTİĞİM DEĞİŞİKLİĞİ İLK ANNEME SÖYLEDİM"

Kendisindeki değişikliği ilk annesine itiraf ettiğini söyleyen Gediz, sözlerine şöyle devam etti: "Annemle dedikodu yaptığımız esnada söyledim. Şaşırdı ama neyin ne olduğunu biliyordu. Babam çok sessiz bir adamdır. Babama bak ne şanlısın sana iki türlüsünü de yaşattım diye espri yaparım. Babam da ilk duyduğunda bir sendeledi. Yanlış bir bedende yanlış bir ruh taşıyordum."

Gastronomi, Taciz, Otel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Gediz, otel mutfağında yaşadığı tacizi anlattı: Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şarkıcı Gediz, otel mutfağında yaşadığı tacizi anlattı: Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi - Son Dakika
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