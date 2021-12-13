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Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti

13.12.2021 23:40

Bir dönemin popüler Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir- İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Hepsi grubuyla ünlenen şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi, sürücü arkadaşı yaşamını yitirdi

ARACI KULLANAN SEVGİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı. Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AŞK YAŞADIKLARINI GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DUYURMUŞLARDI

Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti
Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti
Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti
Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti
Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti

Gülçin Ergül, Balıkesir, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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