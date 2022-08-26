Nisan ayında İstanbul'da sahneye çıkan Gülşen'in konser esnasında sarf ettiği "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı hakkında soruşturma başlatıldı. Dün evinde gözaltına alan şarkıcı, ifadesinin ardından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.
Ünlü aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu, bugün Gülşen'i ziyaret etti. Avukatıyla beraber gelen Çolakoğlu içeride yaklaşık 2 saat kalarak eşinin kişisel eşyalarını teslim etti. Oldukça keyifsiz olduğu gözlenen Çolakoğlu, yaklaşık süren ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Son Dakika › Magazin › Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti! Soruları yanıtsız bıraktı - Son Dakika