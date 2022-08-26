Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti! Soruları yanıtsız bıraktı - Son Dakika
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Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti! Soruları yanıtsız bıraktı

26.08.2022 14:03

"İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Gülşen'i cezaevinde ziyaret eden eşi Ozan Çolakoğlu, basın mensuplarının sorularını cevaplamadı.

Nisan ayında İstanbul'da sahneye çıkan Gülşen'in konser esnasında sarf ettiği "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı hakkında soruşturma başlatıldı. Dün evinde gözaltına alan şarkıcı, ifadesinin ardından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

EŞİNİN KİŞİSEL EŞYALARINI GETİRDİ

Ünlü aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu, bugün Gülşen'i ziyaret etti. Avukatıyla beraber gelen Çolakoğlu içeride yaklaşık 2 saat kalarak eşinin kişisel eşyalarını teslim etti. Oldukça keyifsiz olduğu gözlenen Çolakoğlu, yaklaşık süren ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti
Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti
YORUMLAR
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'İmam hatip' sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım 'İmam hatip' sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım Gülşen'in nöbetçi hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var Gülşen'in nöbetçi hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var
Kaynak: İHA

Gülşen, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti! Soruları yanıtsız bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti! Soruları yanıtsız bıraktı - Son Dakika
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