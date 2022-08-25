Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi

25.08.2022 18:15
Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi

Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde ifade verdi.

Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde ifade verdi. Emniyetteki işlemlerin ardından şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edilirken, ona eşlik eden eşi Ozan Çolakoğlu ise, emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülşen bu gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine gelerek ifade verdi. Buradaki işlemlerin ardından Gülşen Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edilirken, ona eşlik eden eşi Ozan Çolakoğlu ise, emniyet çıkışında görüntülendi. Ozan Çolakoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak, aracıyla adliyeye doğru hareket etti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
'İmam hatip' sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi 'İmam hatip' sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi Üçüncü İttifak İçin Partiler İstanbul'da Yeniden Toplandı: 'Yol Haritasını Eylül Ayında Kamuoyuyla Paylaşma Kararına Vardık' Üçüncü İttifak İçin Partiler İstanbul'da Yeniden Toplandı: 'Yol Haritasını Eylül Ayında Kamuoyuyla Paylaşma Kararına Vardık'
Kaynak: İHA

Ozan Çolakoğlu, İstanbul, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 18:15:26. #1.11#
SON DAKİKA: Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement