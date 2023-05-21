Şarkıcı Hadise, 350 bin kişinin karşısına derin göğüs dekoltesiyle çıktı, dansıyla sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Şarkıcı Hadise, 350 bin kişinin karşısına derin göğüs dekoltesiyle çıktı, dansıyla sosyal medyada gündem oldu

21.05.2023 12:30

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 350 bin kişilik konser veren şarkıcı Hadise, sahne kıyafet ve dansıyla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcının Murda ile dansı da dillere düştü.

Mehmet Dinçerler ile yaptığı evliliğin yanı sıra yeni şarkısı "Sen Dönene Kadar" ile adından söz ettiren Hadise, düet yaptığı Murda ile 19 Mayıs konseri verdi. 350 bin kişilik dev konsere Murda ile yaptığı dans damga vurdu.

DANSI DAHA ÇOK DİKKAT ÇEKTİ

Sahneye göğüs dekolteli siyah elbise ile çıkan güzel şarkıcı kombini uzun siyah çizmeleriyle tamamladı. Kıyafetiyle olay yaratan Hadise, ilerleyen dakikalarda Murda ile seksi dansa imza attı.

350 bin kişinin karşısına derin göğüs dekoltesiyle çıkan Hadise, dansıyla dillere düştü
350 bin kişinin karşısına derin göğüs dekoltesiyle çıkan Hadise, dansıyla dillere düştü
350 bin kişinin karşısına derin göğüs dekoltesiyle çıkan Hadise, dansıyla dillere düştü
350 bin kişinin karşısına derin göğüs dekoltesiyle çıkan Hadise, dansıyla dillere düştü
350 bin kişinin karşısına derin göğüs dekoltesiyle çıkan Hadise, dansıyla dillere düştü
350 bin kişinin karşısına derin göğüs dekoltesiyle çıkan Hadise, dansıyla dillere düştü
YORUMLAR (1)
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350 bin kişinin karşısına derin göğüs dekoltesiyle çıkan Hadise, dansıyla dillere düştü 350 bin kişinin karşısına derin göğüs dekoltesiyle çıkan Hadise, dansıyla dillere düştü

Mehmet Dinçerler, Hadise, Murda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Hadise, 350 bin kişinin karşısına derin göğüs dekoltesiyle çıktı, dansıyla sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Hadise, 350 bin kişinin karşısına derin göğüs dekoltesiyle çıktı, dansıyla sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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