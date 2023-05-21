Şarkıcı Hadise, 350 bin kişinin karşısına derin göğüs dekoltesiyle çıktı, dansıyla sosyal medyada gündem oldu

Mehmet Dinçerler ile yaptığı evliliğin yanı sıra yeni şarkısı "Sen Dönene Kadar" ile adından söz ettiren Hadise, düet yaptığı Murda ile 19 Mayıs konseri verdi. 350 bin kişilik dev konsere Murda ile yaptığı dans damga vurdu.

DANSI DAHA ÇOK DİKKAT ÇEKTİ

Sahneye göğüs dekolteli siyah elbise ile çıkan güzel şarkıcı kombini uzun siyah çizmeleriyle tamamladı. Kıyafetiyle olay yaratan Hadise, ilerleyen dakikalarda Murda ile seksi dansa imza attı.