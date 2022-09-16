Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz ile yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz ile yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı

16.09.2022 12:10

Şarkıcı Hadise Açıkgöz ile boşanma aşamasında olan iş insanı Mehmet Dinçerler ve sosyal medya fenomeni LGBT'li Kerimcan Durmaz'ın bir gece eğlencesinde fazla samimi olduğu fotoğrafları ifşa oldu.

Geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in mutluluğuna gölge düştü. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, boşanma kararı aldı. Magazin gündemini günlerdir meşgul eden çiftle ilgili farklı iddialar ortaya atıldı.

ARABADAKİ VİDESOU OLAY OLMUŞTU

Hadise ile 5 aylık evliliğini bitirme kararı alan iş insanı Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz ile arabadaki görüntülerinin ardından bir görüntü daha magazin gündemine bomba gibi düştü.

Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'ın samimi görüntüleri ortaya çıktı

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu görüntüde Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'ın bir eğlence mekanında samimi şekilde eğlendiği anlar göze çarpıyor. Bir karede ise Mehmet Dinçer ile Kerimcan Durmaz'ın öpüştüğü iddia edildi.

Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'ın samimi görüntüleri ortaya çıktı
Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'ın samimi görüntüleri ortaya çıktı
Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'ın samimi görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLAR
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Seren Serengil'den skandal iddia: Mehmet Dinçerler'in değişik cinsel fantezileri var Seren Serengil'den skandal iddia: Mehmet Dinçerler'in değişik cinsel fantezileri var Hadise, boşanma açıklaması sonrası ilk kez görüntülendi! Hadise, boşanma açıklaması sonrası ilk kez görüntülendi!

Mehmet Dinçerler, Kerimcan Durmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz ile yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz ile yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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