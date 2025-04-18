Şarkıcı Kalben\'den sahnede tuhaf davranış! Kimse ne yaptığını anlamadı

Şarkıcı Kalben, geçtiğimiz gece verdiği konserde sergilediği sıra dışı performansla hem hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Kendine has tarzı ve sahne duruşuyla bilinen Kalben, bu kez sahnede yaptığı ilginç dans figürleriyle gündeme geldi. Seyirciler o anları şaşkınlıkla izlerken, bazı hayranlar yaşananları anlamlandırmakta zorlandı. Performansa ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, "sanat mı, tuhaflık mı?" tartışmasını da beraberinde getirdi.

Güçlü sesi, ilginç dansları ve kendine has tarzıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Kalben, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mayıs'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan ünlü şarkıcı adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve yurtdışına çıkış yasağı verilmişti.