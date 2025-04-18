Şarkıcı Kalben'den sahnede tuhaf davranış! Kimse ne yaptığını anlamadı - Son Dakika
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Şarkıcı Kalben'den sahnede tuhaf davranış! Kimse ne yaptığını anlamadı

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Sahne performanslarıyla zaman zaman gündeme gelen Kalben, son konserinde sergilediği alışılmışın dışındaki hareketleriyle hem izleyicileri hem de sosyal medyayı ikiye böldü. Kısa sürede yayılan görüntüler, ''sanatın sınırları mı zorlanıyor, yoksa doz kaçtı mı?'' sorularını gündeme taşıdı.

18.04.2025 12:55
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Şarkıcı Kalben, geçtiğimiz gece verdiği konserde sergilediği sıra dışı performansla hem hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Kendine has tarzı ve sahne duruşuyla bilinen Kalben, bu kez sahnede yaptığı ilginç dans figürleriyle gündeme geldi. Seyirciler o anları şaşkınlıkla izlerken, bazı hayranlar yaşananları anlamlandırmakta zorlandı. Performansa ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, "sanat mı, tuhaflık mı?" tartışmasını da beraberinde getirdi.

Şarkıcı Kalben'den sahnede tuhaf davranış! Kimse ne yaptığını anlamadı

Güçlü sesi, ilginç dansları ve kendine has tarzıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Kalben, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mayıs'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan ünlü şarkıcı adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve yurtdışına çıkış yasağı verilmişti.

Şarkıcı Kalben\'den sahnede tuhaf davranış! Kimse ne yaptığını anlamadı
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Son Dakika Magazin Şarkıcı Kalben'den sahnede tuhaf davranış! Kimse ne yaptığını anlamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sabri Kılıc:
    bunları sanatçı yaptık su ülkede yazıklar olsun bize 20 1 Yanıtla
  • 6490203:
    sakın vidyoyu izlemeyin bugününüz ölür 20 1 Yanıtla
  • ahmet3131:
    sanırım kalp krizi geçiriyor ???????? 18 3 Yanıtla
  • özkan çetin:
    dünya yansa bir kibritte ben cakarim kafası , ablam ucmus 18 1 Yanıtla
  • aragorn:
    mal 16 1 Yanıtla
  • Apple User:
    çocuk ruhlu kadın eğleniyor kendinece … 2 11 Yanıtla
  • Cavit Çorumlu :
    Sözleri çok anlamlı..Çok elit.. 2 7 Yanıtla
  • 78908900:
    Zelandalı gibi HAKA dansı yapıyor :))) 9 0 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Finanse edenler CHP belediyesiyse paraya kışmıştır. Haliyle insan biraz coşar o halde 4 4 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Patlıyor 7 0 Yanıtla
  • Ahmet Maviş:
    apk 3 1 Yanıtla
  • Turan Õzgök:
    Bu adli kontrol şartını icad edip çıkaranlara ne demek lazım bilmemki 3 1 Yanıtla
  • Rook:
    sanatçıdan çok birşey çuvalına benziyor...bunu dinlemeye gideninde bundan farkı yoktur 3 0 Yanıtla
  • 6490203:
    bu tam bir kalpen dostum 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    GİDİP GELMİŞ! 2 0 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya:
    Kafası kıyak patlıyor 2 0 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    bu kim 1 0 Yanıtla
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