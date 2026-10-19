Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkıcı Mela Bedel’in annesi Mercan İlker, bir süredir gördüğü kanser tedavisi sırasında 53 yaşında hayatını kaybetti. İlker’in tedavisi yaklaşık bir hafta önce hastanede sürdürülmeye başlanmıştı.
Şarkıcı Mela Bedel, annesi Mercan Öznar'ı kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Mercan Öznar'ın vefatını Gece Muhabiri duyurdu.
Mercan Öznar'ın tedavisinin yaklaşık bir hafta önce hastanede sürdürülmesine karar verilmişti.
MELA BEDEL HAKKINDA
24 Haziran 1995’te İstanbul’da dünyaya gelen Mela Bedel, çocuk yaşlardan itibaren müzikle ilgilendi. İlk profesyonel çalışmasını 2019’da yayımlayan şarkıcı, Çukur dizisi için hazırladığı şarkıyla tanındı.
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