Şarkıcı Ömür Gedik anneanne oldu

Uzun yıllardır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'in Soner Gedik'le olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Tayga Gedik, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Torun heyecanı yaşayan Ömür Gedik de hastaneye gelen çiçekleri yayınlayarak sevincini paylaştı.

TORUN HEYECANI YAŞIYOR

52 yaşındaki Ömür Gedik'in kızı Tayga Gedik, 2019 yılında Gaziantepli iş insanı Mete Akınal'la dünya evine girdi. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Gedik, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi. İlk kez torun sevincini yaşayan Ömür Gedik hastane odasından çektiği videoyu "Hoş geldin Poyraz" notuyla yayınladı.