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Şarkıcı Şimal, beyin ameliyatının ardından sağlık durumunu paylaştı - Son Dakika
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Şarkıcı Şimal, beyin ameliyatının ardından sağlık durumunu paylaştı

Şarkıcı Şimal, 3 yıl önce meme kanserine yakalandıktan sonra sağlığına kavuşmuştu. Ancak geçtiğimiz hafta beyin tümörü tespit edildi ve acil ameliyat geçirdi. Nişanlısı tarafından paylaşılan fotoğraflarla güncel durumu hakkında bilgi verildi.

Şarkıcı Şimal, beyin ameliyatının ardından sağlık durumunu paylaştı
20.01.2024 - 04:34,  Güncelleme: 05:43
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Şarkıcı Şimal, 3 yıl önce meme kanserine yakalanmış, uzun bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

Tedavi sürecindeyken sevgilisi Necati Arıcı ile nişanlanan 37 yaşındaki Şimal, geçtiğimiz hafta aldığı kötü haberle bir kez daha sarsılmıştı.

Şimalden 8 saat süren beyin ameliyatının ardından ilk fotoğraf

"ACİL AMELİYAT DEDİLER"

Beyninde tümör tespit edildiğini söyleyen ünlü isim, "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka. Acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" sözleriyle sağlık durumunu açıklamıştı.

Şimal, önceki sabah 8 saat süren operasyon geçirmişti. Şimal'i tedavi sürecinde hiç yalnız bırakmayan nişanlısı, şarkıcının sedyeyle ameliyathaneye götürüldüğü anları yayınlayarak "Bugüler de geçecek inanıyoruz. Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimal'iniz birazdan ameliyata girecek, 8 saat süreceğini söylediler. Bir gün de yoğun bakımda kalacak ve tertemiz aramıza geri dönecek. Güçlü kadınım benim dayan az kaldı. Seni çok seviyorum" diye yazmıştı.

Şimalden 8 saat süren beyin ameliyatının ardından ilk fotoğraf

8 SAATLİK OPERASYON SONRASI İLK FOTOĞRAF

Ünlü isimden ameliyat sonrası ilk fotoğraf, saatler önce geldi.

Şimalden 8 saat süren beyin ameliyatının ardından ilk fotoğraf

Necati Arıcı, Şimal'in 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden şarkıcının hasta yatağında çektiği bir karesini paylaşarak; şöyle yazdı:

Her gün daha iyi oluyoruz. Şimal'iniz bol bol dinleniyor, her şey yolunda. Çok mesaj atmışsınız yine, çok teşekkür ederiz. Doğal olarak ona odaklıyız, geç cevap verebiliyoruz. Kusura bakmayın. Sevgiler.

Kaynak: Magazinkolik
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