Şarkıları 200 milyonu aştı...

2005 yılında ilk albümünü çıkaran Rumeli
Semih, 'Kıskananlar çatlasın' ve 'Remziyem gibi şarkıları ile 200 milyon dinlenilme barajını aşarak pek çok sanatçıyı geride bıraktı. Rumeli türkülerinin canlılığı ve yaşanılan hikayelerden konu olarak yazıldığını belirten Semih, 'Türküler bir milletin değeridir. Sahip çıkmalıyız' diye konuştu. Çok kısa zamanda son single çalışması 'Ferdanem'im' çok beğenildiğini güzel tepkiler aldığını söyleyen Semih, önümüzdeki günlerde Rumeli türküleri ile değişik altyapıları ile gençlere de hitap edeceğini belirtti.