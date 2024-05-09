Saruhan Hünel'in Ameliyat Sonrası Durumu İyi - Son Dakika
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Saruhan Hünel'in Ameliyat Sonrası Durumu İyi

Saruhan Hünel\'in Ameliyat Sonrası Durumu İyi

Saruhan Hünel'in ameliyatı başarılı geçti ve sağlık durumu iyi. Aslı Hünel, operasyon sonrası yapılan açıklamada herkese teşekkür etti ve duaların şifa olduğunu belirtti. Saruhan Hünel ise hayatta sağlığın önemli olduğunu vurgulayarak gönül dolusu huzurun geri kalan her şeyden daha değerli olduğunu söyledi.

09.05.2024 15:09  Güncelleme: 15:16
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Saruhan Hünel önceki gün Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata olmuştu.

SARUHAN HÜNEL'İN SON DURUMU

Aslı Hünel, ameliyatı başarılı geçen ve bir gece yoğun bakımda kalan Saruhan Hünel'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

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Hünel "Ağabeyim Saruhan Hünel, Allah'a şükür başarılı geçen operasyon sonrasında durumu gayet iyi. Arayan soran, mesaj yazan herkese çok teşekkür ediyoruz. Dualarınız ve güzel dilekleriniz şifa oldu. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEYİN ÖNEMİ YOK HAYATTA"

Ünlü isim, ardından da şu sözleri söyledi:

"Hiçbir şeyin önemi yok şu hayatta. Sağlık olsun. Bir de gönül dolusu huzur, gerisi yalan dünya..."

Kaynak: Magazinkolik

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