Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak

Oyuncu Seda Bakan, ekran görüntüsü paylaşarak Instagram hesabına kendinden başkalarının erişim sağladığını söyleyip, "Bir dönem birlikte iş yapıp güvendiğim kişilerin hala hesabım üzerinden yaptığı oyunlar varmış. İnşallah eli, ayağına dolaşır" dedi. Bakan, hesabını izinsiz kullanan kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

19.05.2025 17:17
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Ünlü oyuncu Seda Bakan, yakın dostu Hadise ile "Esas Oğlan" dizisiyle kamera karşısına geçtikten sonra, "Son projede harcattın kendini" yorumunu beğenip, "Elim çarpmıştır" açıklamasında bulunmuştu. Hadis ise bu açıklamanın ardından Seda Bakan ile tüm fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırarak dostluklarına nokta koymuştu.

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etti: İnşallah eli ayağına dolaşır

Önceki gün de Bakan'ın hesabından, "Önce Tuba (Büyüküstün) sonra Hadise. Sıradaki hangi dizi arkadaşınızı kurban olarak seçtiniz?" yorumu beğenildi.

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etti: İnşallah eli ayağına dolaşır

"İNŞALLAH ELİ, AYAĞINA DOLAŞIR"

Sosyal medyada çok konuşulan olayın ardından Seda Bakan ekran görüntüsü paylaşarak hesabına başka birilerinin girdiğini öne sürdü. Bakan paylaşımında, "Bir dönem birlikte iş yapıp güvendiğim kişilerin hâlâ hesabım üzerinden yaptığı oyunlar varmış, ben de hiç konduramayıp, kimsenin günahını almamıştım. İnşallah eli, ayağına dolaşır!" ifadelerini ekledi.

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etti: İnşallah eli ayağına dolaşır

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Seda Bakan'ın avukatı İsmail Filiz, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Seda Bakan Erel'in Instagram hesabına yasa dışı olarak girilmiş ve kamuoyu nezdinden olumsuz düşüncelere sebebiyet veren beğeni ve yorumlarda bulunulmuştur. Kötü niyetli ve spekülasyona yol açan bu kişi/ kişiler hakkında savcılığa suç duyurunda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verdi.

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etti: İnşallah eli ayağına dolaşır

Seda Bakan, "Zeytin Ağacı" dizisinde de Tuba Büyüküstün ile rol almıştı. Dizinin galasında Seda Bakan'ın, "Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca..." sözleri Büyüküstün tarafından, "Az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u (Yılmaz) tanımıyordum, sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun" şeklinde bölünmüştü. Büyüküstün'ün bu tavrı dikkat çekerken, "Seda, sus tamam, sus artık" demesi de kameralara yansımıştı.

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etti: İnşallah eli ayağına dolaşır

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Son Dakika Magazin Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren:
    sifreni degistir cihaz eslesmesini kaldir sorun cozulur 0 0 Yanıtla
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