Seda Sayan'dan Murat Boz'a Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi

Seda Sayan'dan Murat Boz'a Çağrı

10.01.2023 12:19
Seda Sayan'dan Murat Boz'a Çağrı

Seda Sayan, önceki gün eşi Çağlar Ökten'i izlemeye gitti. Ünlü şarkıcı, O Ses Türkiye Yılbaşı programındaki jüri üyesi arkadaşı Murat Boz ile ilgili açıklamaları damga vurdu. İşte haberin detayları...

Ünlü isimler Kozyatağı Hilton Sahne 17 adlı eğlence mekanının ikinci gece yapılan açılış davetine katıldı. Mesut Şen ile Ertan Özbek ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta Çağlar Ökten sahne alırken, oryantal Didem şovuyla yine tam not aldı. Açılış davetine Seda Sayan, Aslı Hünel, Banu Zorlu, Nadide Sultan, Devran İskender ve Ezra katıldı. Seda Sayan'a mekanda eşi ve kendisinin resimlerini taşıyan özel pastadan doğum günü sürprizi yapıldı. Pastasını üfleyen Sayan'a eşi Çağlar Ökten sarılarak, tebrik ederken sonrasında birlikte göz göze düet yaptılar.

"MURAT BOZ'U EVLENDİRECEĞİM"

Seda Sayan mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten'i yalnız bırakmadı. "Kocamı dinlemeye geldim" diyen Sayan, "Onun repartuarını, sahnesine olan hayranlığımı biliyorsunuz. Arkadaşlarım gelecek birazdan onlarla eğleneceğiz" dedi. Haftanın beş günü programı olan Sayan, sahnelere çok fazla zaman ayıramadığını esprili bir şekilde "Beni çıkarmaya paraları yetmiyor" dedi. 'O Ses Yılbaşı' programının birincisi Ebru Gündeş'i tebrik eden Sayan, puanlamaya göre verilen birincilik için ise "Dizi oyuncularını kaptığı için ben de Murat ve Yıldız ile cebelleştiğim için birinciliği kaptı" açıklamasını yaptı. Murat Boz'un performası için ise "3 Dominant kadının arkasında hallaç pamuğu gibi attırdık, çocuk perişan oldu. Ama yine de Acun'un sayesinde götürdü geceyi" açıklamasını yaptı.

Seda Sayan, "Murat Boz'un 2023 yılında evlenmesi lazım artık yeter bütün arkadaşları evlendi" diyerek Murat Boz'u evlendirmek istediğini söyledi. Popçunun adının Ayşe Ayçin Turan ile yakıştırılması hakkında ise "Benim o konuda konuşmam olmaz" dedi.

GÖZ GÖZE DÜET

Seda Sayan'a mekanda eşi ve kendisinin resimlerini taşıyan özel pastadan doğum günü yapıldı. Pastasını üfleyen Sayan'a eşi Çağlar Ökten sarılarak tebrik ederken sonrasında birlikte düet yaptılar.

Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500

Çağlar Ökten, Seda Sayan, Murat Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan'dan Murat Boz'a Çağrı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2023 13:23:32. #1.11#
SON DAKİKA: Seda Sayan'dan Murat Boz'a Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement