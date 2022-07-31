7. evliliğini yapan Seda Sayan, kendisinden 5 yaş büyük kayınvalidesiyle karşılıklı göbek attı - Son Dakika
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7. evliliğini yapan Seda Sayan, kendisinden 5 yaş büyük kayınvalidesiyle karşılıklı göbek attı

31.07.2022 10:48

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, 7. evliliğini yaptığı müzisyen Çağlar Ökten'in ailesiyle bir araya geldi. Sayan, kendisinden 5 yaş büyük olan kayınvalidesiyle göbek atarak eğlencenin dibine vurdu.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı müzisyen Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

EL ÖPMEYE GİTTİ

7. evliliğini yapan ünlü sanatçı Seda Sayan, düğününe gelemeyen kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmek için Mersin'e gitti. Mersin'de eşinin ailesini ziyaret eden Sayan kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesiyle de ilk fotoğrafını yayınlamıştı.

KAYINVALİDESİYLE KARŞILIKLI OYNADI

Bir eğlence mekanında sahne alan eşini dinlemeye giden Sayan,kayınvalidesiyle karşılıklı oynadığı anları paylaştı. Çağlar Ökten'in söylediği şarkılar eşliğinde kendilerinden geçen gelin kaynana karşılıklı kurtlarını döktü.

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Çağlar Ökten, Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 7. evliliğini yapan Seda Sayan, kendisinden 5 yaş büyük kayınvalidesiyle karşılıklı göbek attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7. evliliğini yapan Seda Sayan, kendisinden 5 yaş büyük kayınvalidesiyle karşılıklı göbek attı - Son Dakika
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