Seda Sayan\'dan Çağlar Ökten itirafı: \'\'Hemen evlenmem lazım dedim\'\'

Arem & Arman'ın YouTube programına konuk olan ünlü sunucu, ilişkilerinin uzun bir flört döneminden geçmediğini söyledi. Evlilik kararını hızlı aldığını belirten Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim uzunca bir flört dönemimiz olmadı. Kocamla tanıştım, 'hemen evlenmem lazım' dedim. Adeta gasp ettim onu. İyi ki de etmişim. Yürümedim, koştum; kendimi nikâh masasında buldum. 'Bana teşekkür edeceksin, her gün iyi ki diyeceksin' dedim. Her gün iyi ki diyor."

24 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

Kariyerinin yanı sıra yaptırdığı estetikler ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, geçen haftalarda eşi Çağlar Ökten ile Tarkan konserine gitti. Megastar'ın kulisine giren Sayan, eşinin yaşadığı heyecanı da paylaştığı videoyla dikkat çekti.

Tarkan ile eşini videoya alan Seda Sayan, "Ay kocam kurban olurum. Heyecan yaptı." dedi.