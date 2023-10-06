Seda Sayan\'ın izinden giden Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi

Geçtiğimiz haftalara yeni bir sosyal medyacıyla anlaşarak Seda Sayan, Instagram hesabından eşi ve oğlu dışında herkesi takipten çıkartarak günlerce konuşulmuştu. Sayan'ın ardından Gülşen de harekete geçerek sosyal medya ekibiyle çalışmaya başladı. Gülşen hesabından eşi dahil herkesi tek kalemde sildi.

KİMSEYİ GÖZÜ GÖRMEDİ

3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ve konser tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen, hesabını daha iyi yönetebilmek için işin uzmanlarıyla çalışma kararı aldı. Şarkıcı, kitlesini büyütmek için eşi Ozan Çolakoğlu dahil herkesi takipten çıkardı. Gülşen'in eşini silmesine takipçilerinin "Bu kadarına da gerek var mıydı" tepkisini aldı.