Seda Sayan'ın izinden giden Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi - Son Dakika

Seda Sayan'ın izinden giden Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi

Seda Sayan\'ın izinden giden Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi
Son Güncelleme: 06.10.2023 16:33

Seda Sayan'ın ardından yeni bir sosyal medya ekibiyle çalışmaya başlayan Gülşen, Instagram hesabından eşi Ozan Çolakoğlu dahil herkesi takipten çıkardı.

Geçtiğimiz haftalara yeni bir sosyal medyacıyla anlaşarak Seda Sayan, Instagram hesabından eşi ve oğlu dışında herkesi takipten çıkartarak günlerce konuşulmuştu. Sayan'ın ardından Gülşen de harekete geçerek sosyal medya ekibiyle çalışmaya başladı. Gülşen hesabından eşi dahil herkesi tek kalemde sildi.

KİMSEYİ GÖZÜ GÖRMEDİ

3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ve konser tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen, hesabını daha iyi yönetebilmek için işin uzmanlarıyla çalışma kararı aldı. Şarkıcı, kitlesini büyütmek için eşi Ozan Çolakoğlu dahil herkesi takipten çıkardı. Gülşen'in eşini silmesine takipçilerinin "Bu kadarına da gerek var mıydı" tepkisini aldı.

Seda Sayan'ın ardından Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi
Seda Sayan'ın ardından Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi
Seda Sayan'ın ardından Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi
Seda Sayan'ın ardından Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi

Ozan Çolakoğlu, Seda Sayan, Instagram, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın izinden giden Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi - Son Dakika


Son Dakika
18:05 A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya maçları kadrosu açıklandı
17:26 Esenyurt Belediyesi Fare Görüntüleri Hakkında Açıklama Yaptı
17:07 Gaziantep'te freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta araçları biçti: 5 ölü, 17 yaralı
17:02 A Milli Takım'da Selçuk Şahin sürprizi! Montella'nın yardımcısı oldu
16:58 Hollanda'da Kuran-ı Kerim yakma girişimi bir genç tarafından engellendi
16:50 Galatasaray'ın Antalya kadrosunda Hakim Ziyech yer almadı
16:49 İmamoğlu bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi
16:48 Paris'te tahtakurusu istilası sürüyor! Otobüslerden sinema salonlarına kadar her yeri sardı
16:49 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 620 bin liraya geriledi
16:33 Seda Sayan'ın izinden giden Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2023 18:18:04. #1.13#
SON DAKİKA: Seda Sayan'ın izinden giden Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement