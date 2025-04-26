Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor - Son Dakika
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Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor

Seda Sayan\'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor

Seda Sayan, yatırımlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul, Bodrum, Londra ve Miami'de birçok gayrimenkule sahip olan sanatçının, aylık kira gelirinin 500 bin TL'yi bulduğu belirtiliyor. Lüks evleri ve yüksek kazancıyla Sayan, servetini katlamaya devam ediyor.

26.04.2025 08:20
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Türk televizyonlarının yıldızı, sahnelerin vazgeçilmezi Seda Sayan, bu kez aşklarıyla değil, dudak uçuklatan servetiyle gündemde! Yedi kez nikâh masasına oturan ve son olarak kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'le 2022 yılında evlenerek "Şansım yedinci seferde döndü" diyen Sayan, adeta gayrimenkul kraliçesi çıktı.

Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor

Yıllardır ekranda aldığı astronomik program ücretleri ve sahne gelirleriyle adından söz ettiren Seda Sayan, meğer yatırım konusunda da tam bir profesyonelmiş. İstanbul'un elit semtlerinden Zincirlikuyu ve Etiler'deki ultra lüks rezidanslarda daireleri olduğu ortaya çıktı. Üstelik sadece merkezi lokasyonlarla yetinmeyip, ailesi ve akrabalarını da çeşitli semtlerde ev sahibi yapmış. İstanbul sınırları içinde tam 30 daire ve dükkana sahip olduğu konuşuluyor. Bu da yetmezmiş gibi, Bodrum'da üç adet görkemli villasının da bulunduğu gelen haberler arasında.

Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor

YATIRIMDA SINIR TANIMADI

Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de taşınmaz yatırımlarıyla öne çıkan Seda Sayan, Londra ve Miami'de de ev sahibi. Üstelik Miami'deki evinin deniz manzaralı olduğu ve ünlüler arasında büyük rağbet gördüğü iddia ediliyor.

AYLIK KİRA GELİRİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Sayan'ın sadece kira gelirinin aylık 500 bin TL olduğu söyleniyor! Başka bir deyişle, Seda Sayan her ay neredeyse sahneye çıkmadan da yarım milyon lira kazanıyor.

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Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ali Kır:
    500 bin nedirki o kadar daire diyosun miamide londrada diyosun bunda yanlış var...en az bir buçuk milyondur aylik kira geliri 54 1 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    bu haberi yapan hesap bilmiyor 30 daire ve dükkan diyo 500 bin kira alıyomuş 30 0 Yanıtla
  • Fatih Yilmaz:
    Yaptığınız haber ne kadar atmaca olmuş. 30 daire ve dükkan sadece 20.000 tl olsa ki çok daha yüksektir. Bunlar 600. 000 yapar. Haberi yapan kişinin matematik dersine din kültürü öğretmeni girmiş sanirim 26 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Toprağın altına girince hiçbir şey götüremeyecek donunu bile 17 2 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    500 bin ne parami ben cerez parasi olarak harciom her ay 12 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    eee oğlan boşuna o kapıyı beklemiyormuş..?? 13 1 Yanıtla
  • buhaltii:
    bunu haber yapan tamm bi mal 500 diyor 11 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    500 bin değil 5 milyondur o..500 dediğin aylık kuaför masrafı olabilir.. 7 1 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    adam aylık 1 villanın kirası 500 bini buluyor demiş millet de anlayacak kapasite mi var ki hata var diyip durmuşlar 1 4 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    500 bin dolardır 3 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    ama gitmiş tefeciden 9 milyonluk borç para almış 3 0 Yanıtla
  • Hakan GÜÇLÜ:
    daha fazladır bu ülkede banknotlar tedavülden kaldırılsa kimin poposunda kaç tane tüy var ortaya çıkar suçta biter terörde biter - Para politikası külliyen yanlış devletin bunu yapmaya gücü var fakat yöneticilerin gücü yok 0 0 Yanıtla
  • Narkoz null:
    ekremin 3 senede edindiği servetin yarısının yarısı bile değil ne varki bunda ???? 0 0 Yanıtla
  • Nazife:
    Allah yürü ya kulum demiş. 0 0 Yanıtla
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