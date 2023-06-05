Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Miray Daner ayrıldı - Son Dakika
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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Miray Daner ayrıldı

05.06.2023 08:44

Uzun süredir birlikte olan çiftin ayrılık sebebi ihanet iddiasıydı. Ancak oyuncu Miray Daner, üçüncü kişilerle hiçbir alakalarının olmadığını ve karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını açıkladı.

Uzun zamandır aşk yaşayan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Miray Daner çifti yollarını ayırdı. İhanet yüzünden ayrıldıkları iddia edilen çiftten beklenen cevap geldi.

"KARŞILIKLI KONUŞARAK AYRILDIK, 3. KİŞİ YOK"

Önceki akşam düzenlenen bir etkinliğe katılan genç oyuncu Miray Daner, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğulcan Engin ile ilişkisinin bittiğini doğrulayan ve ihanet iddiasını yalanlayan Daner,"İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusuna "İlişkimizi sonlandırdık evet doğrudur. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık" cevabını verdi.

Oğulcan Engin'le ayrılan Miray Daner, ihanet iddiasını yalanladı: Konuşarak ayrıldık
Oğulcan Engin'le ayrılan Miray Daner, ihanet iddiasını yalanladı: Konuşarak ayrıldık
Oğulcan Engin'le ayrılan Miray Daner, ihanet iddiasını yalanladı: Konuşarak ayrıldık
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Oğulcan Engin, Miray Daner, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Miray Daner ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Miray Daner ayrıldı - Son Dakika
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