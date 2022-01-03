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Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı - Son Dakika

Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı

03.01.2022 14:35

Hafta için her gün yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı bugün ekranda yer almadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, programın sağlık problemlerinden ötürü ertelendiğini söyleyince akıllara koronavirüse yakalandığı iddiası geldi.

Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölümü yayınlanmayınca gözler yapım ekibi ve Seda Sayan'a çevrildi. Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Seda Sayan'dan ve ekipten beklenen açıklama geldi.

"SAĞLIK ARASI VERİYORUZ"

Programın sayfasından yapılan son dakika açıklamasında "Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan'a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…" denildi.

Sabahın Sultanı Seda Sayan programı, sağlık sorunlarından dolayı yayınlanmadı

KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Aynı açıklamayı kendi Instagram hesabından yayınlayan Seda Sayan'ın herhangi bir açıklama yapmaması kafaları karıştı. Kısa sürede gündem olan Sayan'ın koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

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