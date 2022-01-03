Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölümü yayınlanmayınca gözler yapım ekibi ve Seda Sayan'a çevrildi. Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Seda Sayan'dan ve ekipten beklenen açıklama geldi.
Programın sayfasından yapılan son dakika açıklamasında "Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan'a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…" denildi.
Aynı açıklamayı kendi Instagram hesabından yayınlayan Seda Sayan'ın herhangi bir açıklama yapmaması kafaları karıştı. Kısa sürede gündem olan Sayan'ın koronavirüse yakalandığı iddia edildi.
Son Dakika › Magazin › Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı - Son Dakika Magazin