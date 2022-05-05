Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'den romantik anlar! Nadide Sultan söyledi, yeni evli çift dans etti - Son Dakika
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Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'den romantik anlar! Nadide Sultan söyledi, yeni evli çift dans etti

05.05.2022 07:54

Kısa süre önce 57 yaşındaki Seda Sayan ve kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile evlendi. Her yerde mutluluk pozu veren çift, Nadide Sultan'ın söylediği Cennet adlı şarkı eşliğinde dans ederek romantik anlar yaşadı.

Ünlü sanatçı Seda Sayan, kısa süre önce Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. İkilinin evlilikleri magazin camiasında bomba etkisi yarattı. Henüz evliliklerinin baharında olan ikili, birbirlerini öpmeleri ve romantik pozlarının ardından bu kez de danslarıyla gündeme geldi.

SEDA SAYAN'IN PROGRAMINA KATILDI

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in programına konuk oldu. Kendi şarkılarını seslendiren Nadide Sultan, daha sonra çiçeği burnunda çift için şarkı söyledi.

STÜDYODA ROMANTİK ANLAR

Nadide Sultan'ın söylediği Cennet adlı şarkı eşliğinde dans eden Seda Sayan ve Çağlar Ökten, kendilerini bir süre müziğin ritmine bıraktı. Bu sırada sahnede romantik anlar yaşandı.

SÖZLERİ ÜSTÜNE BASA BASA SÖYLEDİ

Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in Cennet şarkısındaki "Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, Arar bulurum yine seni severim" sözlerini üstüne basa basa söylemesi dikkat çekti.

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Son Dakika Magazin Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'den romantik anlar! Nadide Sultan söyledi, yeni evli çift dans etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'den romantik anlar! Nadide Sultan söyledi, yeni evli çift dans etti - Son Dakika
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