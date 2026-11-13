Selahattin Paşalı boşanma iddialarını yalanladı! - Son Dakika
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Selahattin Paşalı boşanma iddialarını yalanladı!

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Selahattin Paşalı boşanma iddialarını yalanladı!
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Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın boşanacağı yönündeki iddialar magazin dünyasında konuşulurken, oyuncunun menajerlik şirketinden açıklama geldi. Ayrılık iddiaları kesin bir dille yalanlanırken, gerçeği yansıtmayan haberler hakkında hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın boşanacağı yönündeki iddiaların ardından oyuncunun menajerlik şirketinden açıklama geldi. İddialar kesin bir dille yalanlanırken hukuki işlem uyarısında bulunuldu.

2022 yılında evlenen ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan çiftin evliliklerinde sorun yaşadığı öne sürülmüştü. Daha önce ilişkilerinde zor bir dönem geçirdiklerini açıklayan çift hakkında ayrılık söylentileri yeniden ortaya çıktı.

Selahattin Paşalı boşanma iddialarını yalanladı!

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN SERT AÇIKLAMA

12 Kasım'da yapılan açıklamada, çiftin boşanacağına ilişkin iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Selahattin Paşalı da menajerlik şirketinin açıklamasını kendi hesabından paylaştı.

Açıklamada, iddiaların yayılmasına son verilmesi ve ilgili içeriklerin kaldırılması istendi. Aksi durumda hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

Selahattin PaşalıEvlilikMagazinSon Dakika

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