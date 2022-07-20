Selçuk Ural'dan çok konuşulacak çapkınlık itirafı: Karım, kapımda yatan kadınlara su verirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Selçuk Ural'dan çok konuşulacak çapkınlık itirafı: Karım, kapımda yatan kadınlara su verirdi

20.07.2022 14:37

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Selçuk Ural, çapkınlık itirafında bulundu. "Zamanın Tarkan'ı idim" diyen Ural, "Popülerdim ve bütün kadınlar kapımdaydı. Karım, kapıdaki kadınları görünce hizmetçiye 'yazık şu kadınlara su verin' derdi." şeklinde konuştu.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Selçuk Ural, açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Hayatı hızlı yaşadığını söyleyen Ural, kadın hayranları hakkında konuştu.

"ZAMANIN TARKAN'I İDİM"

Sağlıklı yaşamaya özen gösterdiğini söyleyen Selçuk Ural, "Alkol kullanmıyorum ve spor manyağı bir insanım. Tenis yapıyorum ve çok kupam var. Zamanın Tarkan'ı idim. Bütün gazinolarda ben vardım, en çok ilanı olanlardan biriydim. 1975 yılında askerden geldim haftada 21 program ve 6 matine yapardım. Bunları yaşarken raydan çıkmadım. Çapkın bir adamdım ve hayatı çok hızlı yaşadım.

Selçuk Ural'dan çok konuşulacak çapkınlık itirafı: Karım, kapımda yatan kadınlara su verirdi

"50 SENE NAMAZ KILDIM"

Gençlik yıllarından bahseden Ural, sözlerine şöyle devam etti: "40-50 sene namaz kıldım. Etrafımda çok alkolik arkadaşım oldu ve bazıları genç yaşta öldü. O dönem çok yakışıklı olduğum için bütün filmciler peşime takıldı. Film çekmek bana cazip gelmedi çünkü sahnelerden daha çok kazanıyordum. Hayatı çok hızlı yaşamış bir adamım."

"KADINLAR KAPIMDA YATARDI"

"Popülerdim ve bütün kadınlar kapımdaydı. Karım, kapıdaki kadınları görünce hizmetçiye 'yazık şu kadınlara su verin' derdi. Şöhret isimler gece yarılarında kapımı çalardı. Karım, anne gibi kardeş gibi beni sineye çektiği için 50 yıldır ayrılmadık. Hastalıklı hayranlarım oldu, kapımın önünde arabasında uyuyanlar vardı. Kimlerden neler çektiğimi sanatçı dostlarım da bilir. Flört yaşadığım bazı sanatçılar şimdilerde dostum. Çünkü kimseye kötülük yapmadım."

Selçuk Ural'dan çok konuşulacak çapkınlık itirafı: Karım, kapımda yatan kadınlara su verirdi
YORUMLAR
500
Hakan Ural'dan 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır Hakan Ural'dan 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır Selçuk Ural'dan 'Torunlarınla görüşüyor musun?' sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem Selçuk Ural'dan 'Torunlarınla görüşüyor musun?' sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem

Selçuk Ural, Haberler, Tarkan, su, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selçuk Ural'dan çok konuşulacak çapkınlık itirafı: Karım, kapımda yatan kadınlara su verirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali görenleri şaşırttı! 1075 yıl hapis cezası almıştı
14:39 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu
14:37 Selçuk Ural'dan çok konuşulacak çapkınlık itirafı: Karım, kapımda yatan kadınlara su verirdi
14:22 Korkunç kaza! Kamyon sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti
14:02 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayata gözlerini yumdu
13:45 Bakaya kalanlar dikkat! Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza ödenecek
13:38 Beceriksiz oto hırsızı, çalmak istediği araç düz vites çıkınca ne yapacağını şaşırdı!
13:37 Akademisyen Celal Şengör'ün gençlik fotoğrafını görenler "Eser Yenenler'e benziyor" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı
13:19 Film gibi hayatta kalma öyküsü! 8 gün boyunca ormanda yaşayan Şehmus neden çıplak olduğunu anlattı
13:16 FETÖ'nün futbol yapılanmasında karar çıktı! Milli futbolcu Zafer Biryol'a hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 14:52:28. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuk Ural'dan çok konuşulacak çapkınlık itirafı: Karım, kapımda yatan kadınlara su verirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement