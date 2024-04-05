Selçuk Yöntem, Empati programında hayatını anlattı

Usta aktör Selçuk Yöntem, NTV'nin artık bir ekran klasiği haline gelen programı Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu.
ÇEKTİĞİM BÜYÜK ACILARDAN BİRİYDİ
Selçuk Yöntem, konservatuarı kazandıktan sonra başarılı bulunmayıp okuldan atıldığını, Danıştay'a başvurarak yeniden konservatuara giriş hikayesini Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati'de paylaşırken "Çektiğim en büyük acılardan biri Danıştay'a gitmekti" cümlesini kurdu!
Zuhal'le çok genç evlendik
Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Yabancı dilin yokmuş ama Londra'ya gitmişsin, İngiltere benim için tecrübe olarak 10 yıla bedel dedin mi? Neler oldu İngiltere'de" sorusuna Selçuk Yöntem: "O bir hülyaydı, İngiltere'de master yapmak, Royal Akademi'ye gitmek, çalışmamız gerekiyordu orada.
Zuhal'le bir ailenin yanına gittik, bir barda bir arkadaşım sunuculuk buldu bana ama, İngilizce bilmiyorum. Sunacağım metni hazırladılar bana, ezberledim. Okuyorum iniyorum, öyle idare ettik 1-2 ay.
Ütücülük, garsonluk yaptım, bulaşık yıkadım, restoranda menajerliğe kadar yükseldim. sonra dönmeye karar verdik. Çok gençtik, çok genç evlendik, o 19 yaşında ben 23 yaşındayım düşünebiliyor musun, cengaverliğe bak? Zuhal çok istedi dönmeyi, döndük"
Berlin'de taksici "Biraz trafik var 13 dakika" dedi
Berlin'de yaşayan Selçuk Yöntem, Berlin için: "Berlin kültürel ve farklı bir yapıya sahip olduğu için beni çekiyor. İster sakin ister hızlı bir hayat sürüyorsunuz.
Orada zaman daha ağır akıyor gibi geliyor bana, telaşsız ve stressiz akıyor. Biz çok renkli bir ülkeyiz, her gün bir şey oluyor. Son gittiğimde taksiciye "ne kadar da gideriz" dedim, "biraz trafik var 13 dakika" dedi.
Bizim taksi bulmamız yarım saat sürüyor. Öyle bir sakin ve telaşsız, sabırlı bir hayat var Berlin'de. İstanbul'da zaman hızlı akıyor. Yurdumun lezzetleri başka ama" cümlelerini kurdu...
Amadeus'a başlamadan önce Sadri Alışık'ı rüyamda gördüm
5 yıldır kapalı gişe oynadıkları "Amadeus"daki rolünü kabul etmeden önce rüyasında Sadri Alışık'ı gören Selçuk Yöntem "Bugüne kadar 2-3 rüya varsa bana işaret, bu çok enteresandı" dedi.
Ve oyun öncesi gördüğü rüyasını şu cümlelerle anlattı: "Rahmetli Sadri Alışık'la hiç tanışmadım, çok tanışmak isterdim, çok iyi bir aktördü. Kerem Alışık bana oyunu teklif ettiği zaman düşünelim dedim, zaman geçti, en son görüşmeyi yapacağız evet mi hayır mı durumundayız.
Rüya gördüm, Sadri Abiyi gördüm rüyamda, nasıl güzel gözler ve kirpikler, bana rüyamda gözleriyle onay verdi" rüyamı Kerem'e anlattığımda, ağladı. İyi ki o işaret yapmış.
Uykuyu kimse çözemedi, ben rüyalara inanıyorum... Rüya diye bir gerçek var, çünkü bana öyle gülümsemeyip hayır da diyebilirdi. Boş boş da bakabilirdi... Bu olay bir gerçek"
Babama minnettarım
Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Bugün babana ne söylemek istersin" sorusunu Selçuk Yöntem şu sözlerle yanıtladı: "Bana öğrencilik yaşamımda konservatuara girdiğim zaman yaptığı yardımlara, buna vesile olmasına, beni tiyatroya, operaya, baleye götürmesine, klasik müzik dinlettirmesine minnettarım. Ona çok teşekkür ediyorum, çok şey borçluyum"
Son Dakika › Magazin › Selçuk Yöntem, Empati programında hayatını anlattı - Son Dakika
Gökhan Horzum'un yazdığı başrolünde de Bülent İnal'ın yer alacağı TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat, Netflix ile yaşanan telif sıkıntılarından dolayı iptal edildi. Dizi, İspanyol suç draması Unauthorized Living'in uyarlamasıydı ve eylül ayına ertelenmişti. TV8, eylül sezonunda başka bir dizi yayınlayacak ancak proje hakkında henüz detaylar bilinmiyor.
Survivor 2024 All Star'da eleme potasında yer alan 4 adaydan biri adaya veda etti. İlk turda Sercan ve Özgür potadan çıkmayı başardı. İkinci turda ise Hakan ve Poyraz yarıştı ve Poyraz elendi. Poyraz, elenmesinin ardından duygusal bir açıklama yaparak kendini toparlamaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.
Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, muhtarlık seçimlerini kaybettikten sonra oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti. Battal, sosyal medyada ünlenmesiyle bilinen bir çobandır.
Dün ilk bebeğini kucağına alan Eda Ece, yaşadığı heyecanı paylaşarak "Sabırsız kızım aniden doğdu. Bizi merak ederek iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Güzel oyuncu İrem Tuncer uzun bir süredir Serra rolünü oynadığı Aldatmak dizisinden senaryosu bittiği gerekçesiyle ayrıldı. Veda mesajı yayınlayan oyuncu, "Başından beri içinde olmaktan gurur duyduğum bu güzel proje için teşekkür ederim" dedi.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür arasında eleme heyecanı yaşandı. Düellonun sonunda yarışmaya veda eden isim Poyraz oldu. Vedasıyla herkesi şaşkına çeviren Poyraz, gözyaşlarına boğuldu.
Şişli'deki bir mekanda ailesi ile birlikte pasta kesen Ozan Orhon, gazeteciler ile sohbet etti. Orhon, yeni yaşında herkese güzellikler diledi ve mutluluğunu paylaştı. Ayrıca yeni bir parça hazırlığı yaptığını duyurdu ve Galatasaray taraftarlarına hitap eden bir şarkı yapabileceğini söyledi. Ozan Orhon, anneannesi Sevim Baban'dan da bahsetti ve torunları ile gurur duyduklarını ifade etti.
Elizabeth Hurley, Prens Harry'nin bekaretini aldığı yönündeki asılsız dedikodulara tepki gösterdi. Hurley, bu iddiaların gerçekten gülünç olduğunu belirtti ve Harry ile hiç karşılaşmadığını söyledi. Harry ise anı kitabında daha olgun bir kadınla yaşadığı cinsel deneyimi anlattı ve bu konuda birçok yanlış olduğunu itiraf etti. Sasha Walpole adında bir kadın ise prensin kendisiyle ilişkisi olduğunu iddia etti.
Kokut, kardeşi Cezmi'nin ölümü üzerine acımasız bir intikam duygusuyla Dağhan'ı öldürmeye kararlıdır. Müdür ve Kurt, Dağhan'ı kurtarmak için zamanla yarışırken, Dağhan'ın ailesine ölüm haberi ulaşır. Aydan dahil herkes perişan olurken, Korkut ailesini araştırmaya başlar. Leyla ise babasının işleri ve ölümünün gerçek nedenlerini öğrenmek için Korkut'tan yardım ister. Gürkan ise bir vaka üzerine değerlerini sorgulamaya başlar. Enver, Yağmur ve ailesinin tehlikede olduğunu anlayınca korunaklı bir alan yaratmaya çalışır. Tüm ailenin bir arada olması gerginlikleri artırırken, Enver Korkut'u ortadan kaldırmak için bir plan hazırlığına girer. Ancak planlar beklenildiği gibi işlemez ve Korkut daha da saldırgan bir hale gelir.
Geçirdiği operasyonların ardından yoğun bakımda tutulan Kadir İnanır, durumundaki olumlu gelişmeler sonucu taburcu edildi. Tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi. Ancak Jülide Kural'dan yapılan açıklamaya göre, İnanır Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde rehabilitasyon sürecine başlayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?