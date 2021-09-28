Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk oldu. Erkek çocukları için yapılan sünnet düğünlerini eleştiren Alkan, aldatmaların sebebinin bu olduğunu ifade etti.

"BU ÇOCUKTAN NASIL NORMAL BİR ADAM OLMASINI BEKLERSİN?"

Sünnet düğünü yapılan erkek çocuklarının normal bir ilişki yaşamasının zor olduğunu da söyleyen Alkan, programda şu ifadeleri kullandı:

"Sünnete karşı değilim yanlış anlaşılmasın sonuçta dinimizde vacip bir şey, olması gereken bir şey. Sünnet düğünü oluyor, çocuktan deri parçası çıkıyor. İbrahim Tatlıses karşısında şarkı söylüyor. Ebru Gündeş'ler geliyor falan filan. Çocuk da diyor ki 'Vay be ben neye sahibim ya, ben neyim yahu! Kral kıyafetleri, padişah kıyafetleri... Ne o? Benden deri çıktı. Ondan sonra sen bu çocuktan nasıl normal bir adam olmasını beklersin? Nasıl normal bir ilişki yaşamasını beklersin?"