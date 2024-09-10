Selena Gomez, sahibi olduğu marka sayesinde milyarder sanatçılar listesine girdi - Son Dakika
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Selena Gomez, sahibi olduğu marka sayesinde milyarder sanatçılar listesine girdi

Selena Gomez, sahibi olduğu marka sayesinde milyarder sanatçılar listesine girdi

Selena Gomez, kozmetik markası Rare Beauty sayesinde milyarder oldu. Bloomberg'e göre 32 yaşındaki sanatçının net değeri 1,3 milyar dolar. Servetinin çoğu 2020'de kurduğu Rare Beauty'den geliyor. Müzik gelirleri ve canlı performansları da katkı sağlıyor. Gomez, 'Only Murders in the Building' dizisinde rol alıyor, marka ortaklıkları ve Wondermind girişimiyle ilgileniyor.

10.09.2024 13:59
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Selena Gomez, en yakın arkadaşı Taylor Swift gibi, kozmetik markası Rare Beauty'nin büyük başarısı sayesinde resmen milyarder oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin bildirdiğine göre, 32 yaşındaki sanatçının net değeri artık 1,3 milyar dolara ulaştı. Bu başarı, Selena'nın oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinden de kaynaklanmakla birlikte, servetinin büyük çoğunluğu 2020'de kurduğu Rare Beauty markasından geliyor.

Los Angeles merkezli marka ajansı Hollywood Branded'ın kurucusu ve CEO'su Stacy Jones, Selena'nın sadece bir pop yıldızı olmadığını, aynı zamanda çeşitli gelir kaynaklarına sahip çok yönlü bir iş kadını olduğunu belirtti.

Selena, bu başarısıyla 34 yaşındaki arkadaşı Taylor Swift'in izinden gidiyor. Taylor da bu yıl rekor kıran Eras Turu sayesinde milyarder olmuştu. 2008'de Jonas kardeşlerle çıkarken tanışan ikili, o zamandan beri yakın arkadaşlıklarını sürdürüyor.

Taylor servetini tamamen müzik ve turne yoluyla biriktirirken, Selena'nın gelir kaynakları daha çeşitli. Selena'nın müzik gelirleri, servetinin nispeten küçük bir kısmını oluşturuyor ve çoğunlukla canlı performanslardan kazanç sağlıyor. Stacy'ye göre, eğer Selena kendi şarkılarını yazsaydı, müzikten elde ettiği gelir iki katına çıkabilirdi.

Eski Disney Channel yıldızı şu anda Steve Martin ve Martin Short ile birlikte Hulu'nun "Only Murders in the Building" dizisinde rol alıyor. Dizi beşinci sezon için yenilendi. Bunun yanı sıra Selena, çeşitli marka ortaklıkları ve ruh sağlığı girişimi Wondermind ile de ilgileniyor.

Tüm bu faaliyetler, Selena'nın gelecekte eğlence sektöründen ayrılmaya karar verse bile net değerini artırmaya devam etmesine olanak sağlıyor.

Selena Gomez, sahibi olduğu marka sayesinde milyarder sanatçılar listesine girdi
Selena Gomez, sahibi olduğu marka sayesinde milyarder sanatçılar listesine girdi
Selena Gomez, sahibi olduğu marka sayesinde milyarder sanatçılar listesine girdi

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Son Dakika Magazin Selena Gomez, sahibi olduğu marka sayesinde milyarder sanatçılar listesine girdi - Son Dakika

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