Selim Songür'ü özleyenler, hasret bitti! Kulüp ikinci kısmıyla bugün Netflix'te

Özellikle Salih Bademci'yi kariyerinin zirvesine taşıyan dizi hem oyunculukları hem hikayesi hem de dönemi başarıyla yansıtan kostüm ve dekorlarıyla herkesten tam not almıştı. Dizinin ilk kısmı altı bölümden oluşuyordu. Geriye kalan dört bölüm de bugünden itibaren Netflix'te.

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Fırat Tanış, Barış Arduç, Metin Akdülger ve Asude Kalebek'in yer aldığı Kulüp, altı bölümlük ilk kısmıyla ekrana geldiğinde büyük heyecan yaratmıştı. Matilda ve kızı Raşel'in hikayesinin ardında 1950'li yıllarda İstanbul'da yaşayan azınlıkların hayatını anlatan Kulüp dizisi bugüne kadar çekilmiş en başarılı dönem dizilerinden biri olarak kabul edildi.

Kulüp dizisinin ilk kısmının son bölümünde Matilda'nın hamile kızı Raşel evlendiği Mordo'yla birlikte gemiye binip İsrail'e doğru yola çıkmıştı. Fırat Tanış'ın canlandırdığı kötü yürekli Çelebi Kulüp'teki işini bırakmış, İstanbul'daki azınlıklara yönelik baskılar iyice artmaya başlamıştı.

KULÜP'ÜN İKİNCİ KISMINDA NELER İZLEYECEĞİZ?

Dizinin ikinci kısmında Raşel ve Matilda cephesinde işler daha da karışacak. Selim Songür ününe ün katarken yaşadığı ruhsal hezeyanlar damgasını vuracak. Yeni bölümlerde, Türk tarihinin kanayan yaralarından biri olan 6-7 Eylül olaylarına da değinilecek.

Kulüp dizisi televizyon eleştirmenleri tarafından şimdiye kadar Türkiye imzalı yapılmış en iyi işlerden birisi olarak nitelendirilmişti. 3 bin 700 kostümün dikildiği dizi için, 10 terzi çalıştı. Gökçe Bahadır bu süreçte ladino dili, Salih Bademci ise şan dersi aldı.