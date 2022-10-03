Selin Ciğerci... SEVGİLİ HAMLESİ!

2019 yılında Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, geçtiğimiz sene eylül ayında ihanete uğradığını öğrenince tek celsede boşandı.

Ayrıldıktan kısa bir süre sonra barışan çift, tekrar nikah masasına oturdu ancak eylül ayında bir kez daha boşandı.

Geçtiğimiz günlerde hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Ciğerci, Merve Boluğur'un düğününe yeni aşkıyla katıldı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz günlerde "Şu an hayatımda kimse yok. Instagram'da DM üzerinden yürüyenler oluyor ama hiç birine cevap yazmıyorum.

Bunların arasında ünlüler de var" diyen Ciğerci, yeni bir aşka yelken açtı.

İkili, Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın dün akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen törene birlikte katıldı.

Düğünden el ele ayrılan Ciğerci ve gizemli sevgilisi Magazin Hane isimli Instagram hesabının objektifine takıldı.

4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından düğünden paylaşımlar yapan Ciğerci, erkek arkadaşıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.