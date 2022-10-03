Selin Ciğerci... SEVGİLİ HAMLESİ! - Son Dakika
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Selin Ciğerci... SEVGİLİ HAMLESİ!

03.10.2022 16:37
Selin Ciğerci... SEVGİLİ HAMLESİ!

Eylül 2022'de; İkinci kez evlendiği Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, Merve Boluğur'un düğününe yeni sevgilisiyle katıldı. Ciğerci, düğünden kimliği henüz bilinmeyen sevgilisinin elini tutarak ayrıldı.

2019 yılında Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, geçtiğimiz sene eylül ayında ihanete uğradığını öğrenince tek celsede boşandı.

Ayrıldıktan kısa bir süre sonra barışan çift, tekrar nikah masasına oturdu ancak eylül ayında bir kez daha boşandı.

Geçtiğimiz günlerde hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Ciğerci, Merve Boluğur'un düğününe yeni aşkıyla katıldı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz günlerde "Şu an hayatımda kimse yok. Instagram'da DM üzerinden yürüyenler oluyor ama hiç birine cevap yazmıyorum.

Bunların arasında ünlüler de var" diyen Ciğerci, yeni bir aşka yelken açtı.

İkili, Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın dün akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen törene birlikte katıldı.

Düğünden el ele ayrılan Ciğerci ve gizemli sevgilisi Magazin Hane isimli Instagram hesabının objektifine takıldı.

4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından düğünden paylaşımlar yapan Ciğerci, erkek arkadaşıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

1 ay önce boşanan Selin Ciğerci, yeni aşkıyla el ele görüntülendi

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Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle görüntülendi Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle görüntülendi
Kaynak: Magazinkolik

Selin Ciğerci, Merve Boluğur, Gökhan Çıra, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci... SEVGİLİ HAMLESİ! - Son Dakika

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