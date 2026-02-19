Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim - Son Dakika
Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim
19.02.2026 15:28
Rapçi Ati242'nin Selin Şekerci'yi takibe alıp karşılık bulamaması gündem olmuştu. Şekerci, konuyla ilgili ilk kez konuştu ve rapçinin takibini görmediğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde rapçi Ati242'nin "Aşık olduğum ilk ünlü Selin Şekerci'ydi" açıklaması magazin gündemine damga vurmuştu. Ünlü rapçi daha sonra Selin Şekerci'yi sosyal medyada takibe almış, ancak bu takip karşılık bulmayınca konu sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

''ÇOK SEVİMLİ BİRİ''

Yaşananların ardından Selin Şekerci, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Şekerci, "Takibini görmedim. Çok sevimli biri, açıklamasını da çok sevimli buldum. Onore oldum. Takipten çıktığını magazin haberlerinden gördüm. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

Şekerci'nin açıklamaları sonrası sosyal medyada "tatlı atışma" yorumları yapılırken, konu kısa sürede yeniden gündem oldu.

