Sen Türkülerini Söyle yarışmasının şampiyonu belli oldu - Son Dakika

Sen Türkülerini Söyle yarışmasının şampiyonu belli oldu

Sen Türkülerini Söyle yarışmasının şampiyonu belli oldu
Son Güncelleme: 13.09.2023 10:07

Aysun Gültekin, Öykü Gürman, Cengiz Özkan, Emre Yücelen ve İsmail Altunsaray'ın jüri üyesi olduğu Sen Türkülerini Söyle yarışmasının şampiyonu Esra Abay oldu. Esra Abay, 500 bin TL'lik büyük ödülü kazandı.

Aysun Gültekin, Öykü Gürman, Cengiz Özkan, Emre Yücelen ve İsmail Altunsaray'ın jüri üyesi olduğu Sen Türkülerini Söyle yarışmasının şampiyonu belli oldu. Yarışmada son ikiye kalan Esra Abay ve Elif Kayacan performanslarıyla jüri tarafından ayakta alkışlanırken yarışmanın kazananı Esra Abay oldu.

500 BİN TL'NİN SAHİBİ OLDU

Büyük finalde İbrahim Yıldız, Elif Kayacan, Songül Kalaç, Ali Açıkyol, Canan Işık, Ömer Gökmen, Eren Özdemir, Diren Aydın ve Esra Abay yarıştı. Yarışma sonunda kararını veren jüri üyeleri Esra Abay ve Elif Kayacan'ı son ikiye bıraktı. Son kez şarkılarını söyleyen ikili performanslarıyla jüri üyelerini ağlattı. Gecenin sonunda yarışmanın kazanan ismi Esra Abay oldu ve 500 bin TL'lik büyük ödülü kazandı.

Sen Türkülerini Söyle yarışmasının şampiyonu belli oldu
Sen Türkülerini Söyle yarışmasının şampiyonu belli oldu
Sen Türkülerini Söyle yarışmasının şampiyonu belli oldu

Sen Türkülerini Söyle, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sen Türkülerini Söyle yarışmasının şampiyonu belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sen Türkülerini Söyle yarışmasının şampiyonu belli oldu - Son Dakika
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