Sena Şener İzmirlilere Unutulmaz Bir Akşam Yaşattı - Son Dakika
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Sena Şener İzmirlilere Unutulmaz Bir Akşam Yaşattı

Sena Şener İzmirlilere Unutulmaz Bir Akşam Yaşattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çim Konserleri kapsamında Sena Şener'in sahne aldığı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmirlilere keyifli bir akşam yaşandı.

09.08.2024 10:03  Güncelleme: 10:05
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği Çim Konserleri kapsamında sahne alan Sena Şener, İzmirlilere unutulmayacak bir akşam yaşattı.

Sesi ve sahne performansı ile Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Sena Şener, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çim Konserleri kapsamında dün akşam Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sahne aldı. En beğenilen şarkılarını İzmirliler için söyleyen Şener, kulakların pasını sildi. 9 yaşında gitar çalmaya, 10 yaşında şarkı söylemeye başlayan ve 11 yaşına geldiğinde ilk İngilizce şarkısını yazan Sena Şener, izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Sena Şener İzmirlilere Unutulmaz Bir Akşam Yaşattı - Son Dakika

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