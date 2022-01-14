Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 2009 Türkiye 2. Güzeli Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi Medis Mir ile yollarını ayırdı. Kuyucuoğlu, şimdilerde tenisçi Yasemin Ada Börü ile aşk yaşıyor. İlişkisini göz önünde yaşayan Kuyucuoğlu, sevgilisiyle romantik pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

ROMANTİK ANLARINI PAYLAŞTI

Uzun süredir Yasemin Ada Börü ile birlikte olan Senem Kuyucuoğlu, aşka geldi. Senem Kuyucuoğlu, tenisçi sevgilisi Yasemin Ada Börü ile dudak dudağa olduğu videoyu Instagram hesabının story kısmında yayınladı.

"HAYATIMIN AŞKI"

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Senem Kuyucuoğlu, geçtiğimiz ekim ayında sevgilisiyle peş peşe romantik pozlarını paylaşarak "Hayatımın aşkı" notunu eklemişti.

İşte çiftin aşk dolu pozları...