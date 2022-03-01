Senem Kuyucuoğlu Kötü Haberi Duyurdu - Son Dakika
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Senem Kuyucuoğlu Kötü Haberi Duyurdu

01.03.2022 17:26
Senem Kuyucuoğlu Kötü Haberi Duyurdu

2009 senesinde katıldığı bir yarışmayla Türkiye güzeli seçilen model Senem Kuyucuoğlu, bir süredir hemcinsi Yasemin Ada Börü ile aşk yaşıyor. Kuyucuoğlu kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı.

"ERKEK OLMAK İÇİN..."

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında, Senem Kuyucuoğlu hakkında konuştu. Serengil, "Senem Kuyucuoğlu erkek olmak için ameliyat olmayı bekleyen, isteyen, arzulayan..." derken sesi yayında sessize alındı.

Serengil konuşmasının devamında "Eşcinsel olduğunu açıklamış ve eskiden beri cinsel tercihi belli olan, kız arkadaşıyla öpüşürken fotoğrafları olan biri..." ifadelerini kullandı.

"KADIN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Kuyucuoğlu, "Siyah saçlarımı özlemişim. Olabilirim ve evet ben bir kadınım ve kadın olmaktan gurur duyuyorum. Boş haberlere irtimat etmeyiniz. Maskülen bir tarzım var diye hemen damgalıyorsunuz ayıp benim de bir ailem var kimsenin dengemizle oynamaya hakkı yok. Biraz had bilmek lazım" diyerek Seren Serengil'e cevap verdi.

SAKATLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmenin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Senem Kuyucuoğlu'nun düşerek sağ el bileğini sakatladığı ortaya çıktı. Sosyal medyadan son durumu hakkında bilgi veren Kuyucuoğlu, "İyileşeceğim diye kangren olmama beş kala..." ifadelerini kullandı.

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

Senem Kuyucuoğlu 22 Eylül 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Senem Kuyucuoğlu modellik ve güzellik yarışmalarında derece almış Türk modeldir.

1990'da İzmir'de doğan Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı.

2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu.

Amerika'da katıldığı parti ve hemcinsiyle öpüştüğü görüntülerin basına yansımasının ardından çok konuşulan Senem Kuyucuoğlu, katıldığı Katarsis programında "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bütün hayatımı elimden aldı" açıklamasında bulunmuştu.

Senem Kuyucuoğlu Kötü Haberi Duyurdu
Senem Kuyucuoğlu Kötü Haberi Duyurdu
Senem Kuyucuoğlu Kötü Haberi Duyurdu

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Kaynak: Snob Magazin

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