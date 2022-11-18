Ünlü ressamdan canlı yayına damga vuran sözler: Doğurmayan kadın eksiktir - Son Dakika
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Ünlü ressamdan canlı yayına damga vuran sözler: Doğurmayan kadın eksiktir

18.11.2022 14:35

Seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato, konuk olduğu canlı yayında dikkat çeken sözler söyledi. Kato, "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında sunmaya başladığı "Bambaşka Sohbetler" programının bu haftaki konuğu seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato oldu. Kato programda tartışmalara neden olacak ifadeler kullandı.

"DOĞURMAYAN KADIN EKSİKTİR"

Kato annelik hakkında, "Çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok bir kadın için. Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir. Doğurduğunuz andan itibaren mertebe kat ediyorsunuz, insan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek... İyi ki doğurdum" dedi.

1 KIZI VAR

Günseli Kato ve eski eşi Takuo Kato'nun Aycan Kato adında bir kızı var.

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Ceyda Düvenci, Günseli Kato, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü ressamdan canlı yayına damga vuran sözler: Doğurmayan kadın eksiktir - Son Dakika


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