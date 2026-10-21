Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj - Son Dakika
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Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

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Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj
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Seray Kaya ile İdris Aybirdi hakkında ayrılık söylentileri konuşulurken oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kaya’nın “Sandığınız değilim” sözleri merak uyandırdı.

Oyuncu Seray Kaya, Sahra Işık’ın eski eşi İdris Aybirdi ile ilişkisi hakkındaki ayrılık söylentileri sürerken sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Kaya’nın sözleri, takipçileri arasında merak uyandırdı.

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Kaya ile Aybirdi’nin ilişkilerinin sona erdiğine yönelik söylentiler, ikilinin sosyal medyadaki hareketlerinin ardından konuşulmaya başlandı. Bu iddialar üzerine Kaya’nın yaptığı son paylaşım da dikkat çekti.

Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

“SANDIĞINIZ ŞEYLERDEN HİÇBİRİ DEĞİLİM”

Ünlü oyuncu, paylaşımında “Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim, sandık da değilim” ifadelerini kullandı. Sözlerin ayrılık söylentilerine gönderme olabileceği yorumları yapıldı.

Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Kaya, paylaşımında Aybirdi’den ya da ilişkilerinin durumundan açıkça söz etmedi. Bu nedenle mesajın ayrılık iddialarını doğruladığına dair bir açıklama bulunmuyor.

Auto OlaysızSahra IşıkSeray KayaMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj - Son Dakika
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