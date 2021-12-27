Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan 48 yaşındaki Seray Sever'in hamile olduğu hatta ikiz bebek beklediği ileri sürüldü. Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen haberle ilgili Sever'den beklenen açıklama geldi.

İKİZ BEBEK BEKLİYOR

Hamilelik iddiasını doğrulayan başarılı sunucu, ikiz bebek bekliyor. Bebek müjdesiyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sever'e sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Doya Doya Moda yarışmasında Sever ile jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Benim güzel Seray'cım ne kadar mutlu oldum bilemezsin. En çok istediğini Allah nasip etti. Hayırlısıyla kucağına al meleklerini güzel anne" notunu düştü.